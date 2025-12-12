Un exalumno del colegio Irabia de Pamplona denuncia haber sido agredido sexualmente en su adolescencia por un sacerdote del Opus Dei
En las últimas horas se ha conocido que el navarro Pablo Merino, de 44 años, ha denunciado haber sufrido abusos sexuales cuando era adolescente en un colegio del Opus Dei de Pamplona.
Las agresiones se produjeron cuando tenía entre 13 y 15 años y a pesar de que su familia presentó una denuncia contra un sacerdote de ese centro, en aquella época no se tomaron medidas contra él, salvo el cambio de colegio.
El Opus Dei, por su parte, ha reconocido los hechos y ha aclarado que en San Sebastián y Madrid se produjeron dos casos similares, el primero con un menor de edad y el segundo con una mujer de 45 años, y ha añadido que al sacerdote del colegio Irabia le prohibieron estar con jóvenes.
Merino le contó al presidente de la asociación de víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, Jesús Zudaire, lo que le había ocurrido e interpusieron una denuncia contra el sacerdote Jacinto Lázaro en un juzgado de Pamplona.
Zudaire considera que es grave que el Opus Dei haya mantenido ocultos estos casos durante tres décadas.
En la actualidad Lázaro vive en Zaragoza "bajo supervisión del Opus Dei".
