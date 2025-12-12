Abusos sexuales
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un exalumno del colegio Irabia de Pamplona denuncia haber sido agredido sexualmente en su adolescencia por un sacerdote del Opus Dei

El Opus Dei, por su parte, ha reconocido los hechos y ha aclarado que se produjeron dos casos similares en San Sebastián y Madrid, el primero de ellos con un menor de edad y el segundo con una mujer de 45 años.
colegio Irabia-Izaga
Colegio Irabia de Pamplona
Euskaraz irakurri: Iruñeko Irabia ikastetxeko ikasle ohi batek salatu du Opus Deiko apaiz batek sexu erasoak egin zizkiola nerabezaroan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

En las últimas horas se ha conocido que el navarro Pablo Merino, de 44 años, ha denunciado haber sufrido abusos sexuales cuando era adolescente en un colegio del Opus Dei de Pamplona. 

Las agresiones se produjeron cuando tenía entre 13 y 15 años y a pesar de que su familia presentó una denuncia contra un sacerdote de ese centro, en aquella época no se tomaron medidas contra él, salvo el cambio de colegio.

El Opus Dei, por su parte, ha reconocido los hechos y ha aclarado que en San Sebastián y Madrid se produjeron dos casos similares, el primero con un menor de edad y el segundo con una mujer de 45 años, y ha añadido que al sacerdote del colegio Irabia le prohibieron estar con jóvenes.

Merino le contó al presidente de la asociación de víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, Jesús Zudaire, lo que le había ocurrido e interpusieron una denuncia contra el sacerdote Jacinto Lázaro en un juzgado de Pamplona. 

Zudaire considera que es grave que el Opus Dei haya mantenido ocultos estos casos durante tres décadas. 

En la actualidad Lázaro vive en Zaragoza "bajo supervisión del Opus Dei".

 

Iglesia Católica Sociedad Abusos sexuales

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

VacaPop, aplicación de compraventa de ganado: “Las personas mayores también han empezado a utilizarla poco a poco”

Vacapop nace con el objetivo de vender y comprar ganado sin necesidad de desplazarse a ninguna parte. Sin esperar a las ferias, ya es posible vender y comprar vacas, caballos, cabras, maquinaria rural y forraje a través de Internet.  Los jóvenes ganaderos Oier Aizpuru y Aitzol Gorospe aseguran que es muy fácil y rápido de usarla, aunque destacan que el trato humano y en persona no cambia, puesto que los ganaderos suelen pactar el trato cara a cara.

Protesta contra la ley de vivienda
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Protesta ante el Parlamento Vasco contra la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda

Convocados por Etxebizitza Sindikatu Sozialista, un grupo de personas  se han reunido frente al Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda. Según los convocantes, esta ley "viene a poner la alfombra roja a constructoras y especuladores" y "recorta al proletariado y da recursos a los que más se enriquecen".
TSJPV
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El TSJPV anula los requisitos lingüísticos exigidos por la Administración a las subcontratas

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado parcialmente un recurso presentado por CC. OO. y ha anulado varios criterios del uso de la lengua en la administración general y entidades adheridas aprobado por el Gobierno Vasco en 2023. El tribunal argumenta que una lengua cooficial no puede tener preferencia sobre la otra y que no se le puede exigir el mismo perfil lingüistico al personal de subcontrata que al funcionariado.
Cargar más