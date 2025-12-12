Sexu abusuak
Iruñeko Irabia ikastetxeko ikasle ohi batek salatu du Opus Deiko apaiz batek sexu erasoak egin zizkiola nerabezaroan

Opus Deik, bere aldetik, gertatutakoa onartu du, bai eta Donostian eta Madrilen ere antzeko bi kasu izan zirela argitu ere. Lehenengoa, adingabe batekin jazo zen; bigarrena, berriz, 45 urteko emakume batekin.
Iruñeko Irabia ikastetxea
Agencias | EITB

Azken orduetan jakin denez, 44 urteko Pablo Merino nafarrak salatu du Iruñeko Opus Deiko ikastetxe batean sexu abusuak jasan zituela, nerabe zela. Hain zuzen ere, 13 eta 15 urte bitartean zituela gertatu ziren erasoak, eta bere familiak ikastetxe horretako apaiz baten aurkako salaketa jarri bazuen ere, garai hartan ez zuten haren kontrako neurririk hartu, zentroz aldatzeaz salbu.

Opus Deik, bere aldetik, gertatutakoa onartu du, bai eta Donostian eta Madrilen ere antzeko bi kasu izan zirela argitu ere. Lehenengoa, adingabe batekin jazo zen; bigarrena, berriz, 45 urteko emakume batekin. Halaber, erantsi du gazteekin egotea ere debaktu ziotela Iruñeko Irabia ikastetxeko apaizari.

Elizaren sexu abusuak jasan dituzten biktimen elkarteko presidente Jesus Zudaire eman zion erasoen berri Merinok. Handik, IruñekoaAuzitegi batera jo zuten, eta salaketak jasotzen duenez, Jacinto Lazaro apaiza izan zen erasotzailea. 

Zudaireren ustez, kasu horiek larriak dira, eta larria da baita Opusek hiru hamarkadaz ezkutuan izatea. 

Gaur egun,  Zaragozan bizi da Lazaro, "Opus Deiren kontrolpean".

 

