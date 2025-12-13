VITORIA-GASTEIZ
Homenaje en Vitoria al joven Kerman Villate, fallecido por un golpe de un portero de la discoteca Mitika

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Omenaldia egin diote Gasteizen Kerman Villate gazteari, Mitika diskotekako atezain batek emandako kolpe baten ondorioz hilda
author image

EITB

Última actualización

Los familiares del joven Kerman Villate han denunciado el proceso judicial, y aseguran que seguirán buscando la verdad y la justicia. Cientos de personas se han concentrado este sábado para rendirle homenaje.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

