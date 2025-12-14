Atropellado un niño de 8 años en la avenida Marcelo Celayeta de Pamplona

Un niño de 8 años ha resultado herido este domingo en Pamplona al ser atropellado a la altura del número 142 la avenida Marcelo Celayeta, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 17:58 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Municipal de Pamplona. El menor ha sufrido policontusiones de carácter reservado.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada y agentes de la Policía Municipal, que han trasladado al niño al Hospital Universitario de Navarra.

Se desconocen más datos de los ocurrido.