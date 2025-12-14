GERTAERAK
8 urteko haur bat harrapatu dute Iruñeko Marcelo Celayeta etorbidean

Haurrak izaera erreserbatuko polikontusioak jasan ditu, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

8 urteko haur bat zauritu da igande honetan Iruñean, Marcelo Celayeta etorbidean harrapatuta, Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez.

Gertakaria 17:58an izan da, 142 zenbakiaren parean, eta berehala bertaratu dira Iruñeko Udaltzaingoa eta anbulantzia medikalizatu bat. 

Kolpe ugari jasan ditu haurrak eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute. 

Ez da ezbeharrari buruzko datu gehiago zabaldu.

Iruñea Nafarroa Trafiko Istripuak Gizartea

