La Ertzaintza intensificará los controles de alcohol y drogas en las carreteras esta próxima semana
La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, intensificará los controles preventivos de alcohol y drogas a las personas conductoras del 15 al 21 de diciembre.
Desde el Gobierno Vasco han recordado que en caso de negarse a pasar el control, a la persona que conduzca el vehículo se les podrá imputar un presunto delito contra la seguridad vial.
En el control de alcoholemia, si el resultado es inferior a 0,25 miligramos de alcohol por aire espirado, (0,15 para personas conductoras profesionales y aquellas con menos de 2 años de antigüedad en su licencia o permiso de conducción), la persona conductora podrá seguir su ruta.
Si el resultado es superior a 0,25 (ó 0,15) e inferior a 0,60 miligramos de alcohol por aire espirado, la persona conductora incurrirá en una infracción administrativa. Si es superior a 0,60, se considerará un delito contra la seguridad vial.
La infracción por resultado positivo se considera infracción administrativa muy grave y se sanciona con 500 € y la retirada de 4 puntos si el resultado es inferior o igual a 0,50 mg/l, y si es superior a 0,50 mg/l e inferior o igual a 0,60 mg/l se sanciona con 1.000€ y la retirada de 6 puntos.
En el caso del control de drogas el procedimiento es similar con algunas particularidades. La prueba se realiza a partir de una muestra de saliva. Si da positivo, este se confirma en un posterior análisis en laboratorio.
De confirmarse el positivo, se considera una infracción muy grave y se sanciona con 1.000 € y la retirada de 6 puntos.
El juzgado da la razón a un joven discapacitado, que finalmente podrá optar a ser funcionario en el Ayuntamiento de Vitoria
El Consistorio entendía que no cumplía las bases de la OPE, pero el joven pudo demostrar su grado de discapacidad y el juzgado le dio la razón.
Exigen una prórroga del "decreto antidesahucios" para evitar una oleada de desahucios en 2026
En una rueda de prensa celebrada en Donostia-San Sebastián, representantes de Stop Desahucios, acompañados por miembros de EH Bildu, Podemos y EB-IU, han reclamado la prórroga del escudo social cuya validez concluye el próximo 31 de diciembre. Por otra parte, han rechazado Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo aprobada esta semana por el Parlamento Vasco.
UEMA defiende que 2026 debe ser "el año de la consolidación de los pilares de la nueva política lingüística"
La Mancomunidad de Municipios euskaldunes cuenta ya con 120 miembros (355.000 habitantes), tras la integración, este sábado, de Urdiain y Zeberio. El presidente de UEMA, Martin Aramendi, ha asegurado que, ante la ofensiva contra el euskera que está ocurriendo actualmente, hará "todo lo posible por llegar a acuerdos para que el euskera tenga una verdadera protección legal".
Homenaje en Vitoria al joven Kerman Villate, fallecido por un golpe de un portero de la discoteca Mitika
Los familiares del joven Kerman Villate han denunciado el proceso judicial, y aseguran que seguirán buscando la verdad y la justicia. Cientos de personas se han concentrado este sábado para rendirle homenaje.
La suerte sonríe a Barakaldo: un segundo premio de la lotería deja 1,2 millones
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado 1,2 millones de euros en Barakaldo, donde la Administración número 17 ha vendido íntegramente el número 54299, agraciado con el segundo premio.
Recuperada en Francia la pistola que Eibar regaló a Niceto Alcalá Zamora en 1932
La pistola había sido un obsequio a Alcalá Zamora, presidente de la II República entre 1931 y 1936, de parte del grupo de mujeres de la asociación republicana de Eibar. La policía francesa recupero en enero el arma que estaba ilegalmente en manos de coleccionistas franceses.
Aita Mari rescata a 56 personas en su última misión de 2025
El rescate se ha llevado a cabo esta mañana a 34 millas al suroeste de Lampedusa. Entre los rescatados hay 7 bebes y 16 menores de edad. Un bebe de dos meses ha tenido que ser evacuado de urgencia junto a sus progenitores por la desnutrición y deshidratación extrema que padecía.
Un exalumno del colegio Irabia de Pamplona denuncia haber sido agredido sexualmente en su adolescencia por un sacerdote del Opus Dei
El Opus Dei, por su parte, ha reconocido los hechos y ha aclarado que se produjeron dos casos similares en San Sebastián y Madrid, el primero de ellos con un menor de edad y el segundo con una mujer de 45 años.
VacaPop, aplicación de compraventa de ganado: “Las personas mayores también han empezado a utilizarla poco a poco”
Vacapop nace con el objetivo de vender y comprar ganado sin necesidad de desplazarse a ninguna parte. Sin esperar a las ferias, ya es posible vender y comprar vacas, caballos, cabras, maquinaria rural y forraje a través de Internet. Los jóvenes ganaderos Oier Aizpuru y Aitzol Gorospe aseguran que es muy fácil y rápido de usarla, aunque destacan que el trato humano y en persona no cambia, puesto que los ganaderos suelen pactar el trato cara a cara.