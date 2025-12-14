La Ertzaintza intensificará los controles de alcohol y drogas en las carreteras esta próxima semana

La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, intensificará los controles preventivos de alcohol y drogas a las personas conductoras del 15 al 21 de diciembre.

Desde el Gobierno Vasco han recordado que en caso de negarse a pasar el control, a la persona que conduzca el vehículo se les podrá imputar un presunto delito contra la seguridad vial.

En el control de alcoholemia, si el resultado es inferior a 0,25 miligramos de alcohol por aire espirado, (0,15 para personas conductoras profesionales y aquellas con menos de 2 años de antigüedad en su licencia o permiso de conducción), la persona conductora podrá seguir su ruta.

Si el resultado es superior a 0,25 (ó 0,15) e inferior a 0,60 miligramos de alcohol por aire espirado, la persona conductora incurrirá en una infracción administrativa. Si es superior a 0,60, se considerará un delito contra la seguridad vial.

La infracción por resultado positivo se considera infracción administrativa muy grave y se sanciona con 500 € y la retirada de 4 puntos si el resultado es inferior o igual a 0,50 mg/l, y si es superior a 0,50 mg/l e inferior o igual a 0,60 mg/l se sanciona con 1.000€ y la retirada de 6 puntos.

En el caso del control de drogas el procedimiento es similar con algunas particularidades. La prueba se realiza a partir de una muestra de saliva. Si da positivo, este se confirma en un posterior análisis en laboratorio.

De confirmarse el positivo, se considera una infracción muy grave y se sanciona con 1.000 € y la retirada de 6 puntos.