Ertzaintzak alkohol eta droga kontrolak areagotuko ditu errepideetan datorren astean

Alkoholemia-proba batean positibo ematea arau-hauste oso larria da, eta 500-1.000 €-ko zigorra eta gehienez 6 puntu kentzea dakar.

CONTROL TRAFICO Ertzaintza

Ertzaintzaren kontrol bat. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak, udaltzaingoekin koordinatuta, alkoholaren eta drogen prebentzio-kontrolak areagotuko ditu abenduaren 15etik 21era.

Eusko Jaurlaritzak gogorarazi duenez, proba egiteari uko eginez gero, ibilgailua gidatzen duen pertsonari bide-segurtasunaren aurkako ustezko delitu bat egotzi ahal izango zaio.

Alkoholemia-kontrolean, arnasan botatako litroko 0,25 alkohol miligramo baino gutxiago detektatuz gero (0,15 miligramo gidari profesionalek eta gidabaimena duela 2 urte baino gutxiago atera dutenek), gidariak aurrera egin ahal izango du.

Detektatutakoa 0,25 (edo 0,15) alkohol miligramo baino gehiago eta 0,60 baino gutxiago bada, gidariak arau-hauste administratiboa egingo du. 0,60 miligramo baino gehiago detektatuz gero, berriz, bide-segurtasunaren aurkako delitutzat joko da.

Proban positibo emanez gero, arau-hauste administratibo oso larritzat joko da, eta 500 euroko isuna ezarriko da eta gidabaimeneko 4 puntu kenduko dira emaitza 0,50 mg/l-koa edo txikiagoa bada, eta 1.000 euroko isuna jarriko da eta 6 puntu kenduko dira 0,50 mg/l baino gehiago eta 0,60 mg/l edo gutxiago detektatuz gero.

Drogarik kontsumitu den jakiteko egiten den proba egiteko, listu lagin bat erabiltzen da. Proba horretan positibo emanez gero, laborategi batean berretsi behar izaten da gero positibo hori.

Positiboa berretsiz gero, arau-hauste oso larria da, eta 1.000 euroko isuna eta 6 puntu kentzea ekar dezake.

Ertzaintza Trafikoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

