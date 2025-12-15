PORNOGRAFÍA INFANTIL
Detenido un hombre en Álava acusado de manipular fotos de menores con IA para crear pornografía infantil

Según la Policía, el ahora arrestado tomaba fotos de menores en la calle o en piscinas públicas y las manipulaba con inteligencia artificial para que aparecieran desnudos.
Detenido en Álava por manipular fotos de menores con IA para crear pornografía infantil

Uno de los ciberagentes con el móvil del detenido. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Araban, adingabeen argazkiak AArekin manipulatu eta haur pornografia sortzea egotzita
author image

EITB

Última actualización

Un hombre ha sido detenido en Álava acusado de crear imágenes de pornografía infantil a partir de fotografías que tomaba en la calle o en las piscinas a menores y que posteriormente manipulaba con herramientas de inteligencia artificia (IA).

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició el pasado mes de agosto cuando ciberagentes de este cuerpo tuvieron conocimiento gracias a la cooperación internacional.

Tras los pertinentes trabajos de monitarización del individuo, ubicaron al presunto delincuente en territorio alavés. La localización fue ardua ya que ahora arrestado usaba técnicas avanzadas para no ser localizado en las redes.

Los agentes entraron en su domicilio, y le detuvieron como presunto autor de un delito de corrupción de menores mediante producción y tenencia de pornografía infantil por tomar fotos en las calles y en las piscinas a menores y manipularlas con IA para que apareciesen desnudos.

Estas imágenes fueron localizadas en el registro de su casa junto a otro tipo de material intervenido.

