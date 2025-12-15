ATXILOKETA

Gizon bat atxilotu dute Araban, adingabeen argazkiak AArekin manipulatu eta haur pornografia sortzea egotzita

Poliziaren arabera, atxilotutakoak adingabeen argazkiak hartzen zituen kalean edo igerileku publikoetan, eta adimen artifizialarekin manipulatzen zituen biluzik ager zitezen.

Poliziaren agente bat atxilotutakoari atzemandako sakelakoarekin. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Poliziak gizon bat atxilotu du Araban adingabeei argazkiak atera, horiek adimen artifizialarekin (AA) manipulatu eta haur pornografia sortzea egotzita. 

Poliziak ohar bidez jakinarazi duenez, abuztuan hasi ziren ikertzen, nazioarteko lankidetzari esker.

Ikerketari esker, delitugilea Araban bizi zela egiaztatu ahal izan zuten ziberikertzaileek. Zaila izan zen hura topatzea, sareetan atzemana izateko teknika aurreratuak erabiltzen zituelako.

Agenteek gizonaren etxea miatu, eta material pornografiko ugari aurkitu zuten. Hala, adingabeak galbidean jartzearen ustezko delituagatik eta haur pornografia edukitzeagatik hartu zuten atxilo. 

