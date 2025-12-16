Suceso
Fallece una persona sintecho en la plaza Easo de Donostia-San Sebastián

En principio, a la espera de la autopsia, ha muerto por causas naturales. El hombre se ha desplomado en el kiosko de la plaza, donde al parecer había pasado la noche.
Euskaraz irakurri: Donostiako Easo plazan hildako bat
EITB

Un hombre, al parecer una persona sintecho, ha fallecido este martes en la plaza Easo de San Sebastián. En principio, a la espera de la autopsia, ha muerto por causas naturales.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, la Ertzaintza ha recibido el aviso sobre las 9:10 horas de este martes. Hasta la plaza Easo se han desplazado dotaciones de la policía vasca y ambulancias.

El hombre se ha desplomado en el kiosko de la plaza, donde al parecer había pasado la noche. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por su vida y un médico ha certificado su muerte.

