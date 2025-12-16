Un hombre, al parecer una persona sintecho, ha fallecido este martes en la plaza Easo de San Sebastián. En principio, a la espera de la autopsia, ha muerto por causas naturales.



Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, la Ertzaintza ha recibido el aviso sobre las 9:10 horas de este martes. Hasta la plaza Easo se han desplazado dotaciones de la policía vasca y ambulancias.



El hombre se ha desplomado en el kiosko de la plaza, donde al parecer había pasado la noche. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por su vida y un médico ha certificado su muerte.