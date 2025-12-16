Gertaera
Etxegabe bat hil da Donostiako Easo plazan

Hasierako zantzuen arabera, autopsiaren zain, berez hil da. Plazako kioskoan lurrera erori da, antza denez, gaua bertan igaro ostean.

EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat, dirudienez, etxegabe bat, hil da astearte honetan Donostiako Easo plazan. Hasierako zantzuen arabera, autopsiaren zain, berez hil da.

Segurtasun Sailak Europa Pressi jakinarazi dionez, Ertzaintzak 09:10 aldera jaso du abisua. Ertzainak eta anbulantziak bertaratu dira.

Gizona plazako kioskoan erori da, antza denez gaua igaro duen lekuan. Larrialdi-zerbitzuek ezin izan dute ezer egin, eta mediku batek hilik zegoela egiaztatu du.

Gipuzkoa Donostia Ertzaintza Gizartea

