Las plataformas ciudadanas de Gernika, Bermeo y Mundaka critican el plan estratégico para Busturialdea-Urdaibai

Euskaraz irakurri: Gernika, Bermeo eta Mundakako herri plataformek Busturialdea-Urdaibairako plan estrategikoa kritikatu dute
Han mostrado su desacuerdo con el plan de inversiones previsto por el Gobierno Vasco y la Diputacion Foral de Bizkaia. Afirman que la comarca está envejeciendo porque los jóvenes no tienen oportunidad de trabajar y vivir en la zona. Por lo tanto, exigen, en primer lugar, un lan de empleo y vivienda. 

Paralizan el Guggenheim de Urdaibai, 17 años después del anuncio del proyecto

Tras dos años de análisis e intensos debates, el Patronato ha tomado la decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai. Hace un mes, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, explicó que la limpieza de los terrenos para la construcción del museo iba a durar mucho tiempo, así como el esclarecimiento judicial de las denuncias contra el proyecto. Asimismo, ha recibido un aluvión de críticas por parte de grupos ecologistas y la ciudadanía.

El nuevo abono único de transportes anunciado por el Gobierno de España se podrá utilizar a partir del próximo 19 de enero

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente ha afirmado que la intención del Gobierno es trabajar con las distintas administraciones, como Comunidades Autónomas y ayuntamientos, para unificar o integrar en un futuro los abonos de carácter urbano e interurbano y que exista un solo título de transporte como ocurre en otros países europeos.
