Las plataformas ciudadanas de Gernika, Bermeo y Mundaka critican el plan estratégico para Busturialdea-Urdaibai
Han mostrado su desacuerdo con el plan de inversiones previsto por el Gobierno Vasco y la Diputacion Foral de Bizkaia. Afirman que la comarca está envejeciendo porque los jóvenes no tienen oportunidad de trabajar y vivir en la zona. Por lo tanto, exigen, en primer lugar, un lan de empleo y vivienda.
