Guggenheim Urdaibai Stop atribuye al "trabajo de la ciudadanía" la paralización del proyecto

Euskaraz irakurri: Eider Gotxi (Guggenheim Urdaibai Stop): "Herritarron lanari esker lortu da Guggenheim Urdaibai proiektua bertan behera geratzea"
Un día después del carpetazo definitivo al proyecto Guggenheim Urdaibai, la plataforma  ha defendido que "esta victoria" es consecuencia del "constante trabajo realizado por innumerables personas". Por otra parte, ha anunciado un acto de celebración el próximo 7 de febrero en Gernika. En todo caso, la plataforma ha destacado que no acaba aquí su andadura y que seguirá trabajando el futuro de la comarca. 

El fallido Guggenheim de Urdaibai, un proyecto iniciado hace 17 años

Tras dos años de análisis e intensos debates, el Patronato ha tomado la decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai. Hace un mes, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, explicó que la limpieza de los terrenos para la construcción del museo iba a durar mucho tiempo, así como el esclarecimiento judicial de las denuncias contra el proyecto. Asimismo, ha recibido un aluvión de críticas por parte de grupos ecologistas y la ciudadanía.

