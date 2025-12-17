Tras dos años de análisis e intensos debates, el Patronato ha tomado la decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai. Hace un mes, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, explicó que la limpieza de los terrenos para la construcción del museo iba a durar mucho tiempo, así como el esclarecimiento judicial de las denuncias contra el proyecto. Asimismo, ha recibido un aluvión de críticas por parte de grupos ecologistas y la ciudadanía.