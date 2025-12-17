Guggenheim Urdaibai Stop atribuye al "trabajo de la ciudadanía" la paralización del proyecto
Un día después del carpetazo definitivo al proyecto Guggenheim Urdaibai, la plataforma ha defendido que "esta victoria" es consecuencia del "constante trabajo realizado por innumerables personas". Por otra parte, ha anunciado un acto de celebración el próximo 7 de febrero en Gernika. En todo caso, la plataforma ha destacado que no acaba aquí su andadura y que seguirá trabajando el futuro de la comarca.
Las plataformas ciudadanas de Gernika, Bermeo y Mundaka critican el plan estratégico para Busturialdea-Urdaibai
Han mostrado su desacuerdo con el plan de inversiones previsto por el Gobierno Vasco y la Diputacion Foral de Bizkaia. Afirman que la comarca está envejeciendo porque los jóvenes no tienen oportunidad de trabajar y vivir en la zona. Por lo tanto, exigen, en primer lugar, un lan de empleo y vivienda.
El fallido Guggenheim de Urdaibai, un proyecto iniciado hace 17 años
Tras dos años de análisis e intensos debates, el Patronato ha tomado la decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai. Hace un mes, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, explicó que la limpieza de los terrenos para la construcción del museo iba a durar mucho tiempo, así como el esclarecimiento judicial de las denuncias contra el proyecto. Asimismo, ha recibido un aluvión de críticas por parte de grupos ecologistas y la ciudadanía.
El Patronato del Museo Guggenheim rechaza definitivamente el proyecto de Urdaibai
La decisión final se ha tomado por unanimidad en una reunión celebrada esta tarde. La principal causa ha sido la falta de viabilidad del proyecto y una de las grandes dificultades era la "situación jurídica del terreno de los astilleros de Murueta", según la diputada general Elixabete Etxanobe.
El proceso de escucha impulsado por las instituciones refleja un 'no' a ampliar el Guggenheim en Urdaibai, pero 'sí' al desarrollo
Agirre Lehendakaria Center, que ha guiado la escucha, ha explicado que a lo largo de los meses una parte significativa de estas "narrativas iniciales" se ha ido desplazando hacia otro "patrón", el que representa a las opiniones también contrarias a la ampliación pero que ponen el foco en el desarrollo de la comarca.
