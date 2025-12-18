Mancisidor, elegido ararteko con apoyos de PNV, PSE-EE y PP y la oposición de EH Bildu
El jurista Mikel Mancisidor ha sido elegido este jueves ararteko por el Parlamento Vasco con los votos de los partidos que le propusieron, PNV y PSE-EE, y del PP y la oposición frontal de EH Bildu que lo rechaza por no dominar el euskera y por considerar que no es "neutral" políticamente.
Jurista bilbaíno, Mikel Mancisidor es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra.
Durante 10 años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco, UNESCO Etxea (2004-2014). Su trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y cuenta con una contrastada trayectoria internacional.
Su antecesor, Manuel Lezertua, formalizó el pasado 19 de junio su renuncia al cargo y desde entonces su adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu es ararteko en funciones.
Te puede interesar
Los Mossos d 'Esquadra y la Guardia Civil registran la sede del laboratorio IRTA-CReSA por el brote de peste porcina africana
Ambos cuerpos policiales han entrado esta mañana en el edificio ubicado en las inmediaciones de la 'zona cero' por orden judicial. el recinto está bajo sospecha por la posibilidad de que se hubiera producido una fuga que estaría detrás del brote de peste porcina africana.
Tres heridos en un accidente entre tres vehículos y un autobús en la BI-637 en Erandio
El siniestro, que ha tenido lugar sobre las 07:50 horas, ha provocado el corte de los carriles izquierdo y central lo que ha generado unos tres kilómetros de retenciones.
Bizkaibus acepta desde hoy la tarjeta Mugi de Gipuzkoa como medio de pago
Se permite así a los usuarios de los tres territorios desplazarse por Bizkaia con su tarjeta habitual, mediante un sistema de pago integrado y homogéneo.
Será noticia: EITB Maratoia, Talgo vuelve a Euskadi y previsión económica para 2026
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Préstamo de trajes de baserritarra: “Sobre todo, vienen familias que no disponen de una red"
Orioko Herri Ikastola ha organizado, por segundo año consecutivo, un proyecto de préstamo de trajes de baserritarra dentro de la iniciativa "Piztu eta Eragin". Además de reutilizar la ropa, la iniciativa tiene como objetivo ayudar a las familias que no disponen de una red en la localidad. Abarcas, faldas, pañuelos, calcetines de lana... se puede encontrar de todo , y estos días las familias tendrán la oportunidad de adquirir lo que necesiten.
Una técnica del Ararteko declara que "el informe de los servicios sociales fue incorrecta" en el caso de Zestoa
La trabajadora de la Defensoría del Pueblo ha testificado, como testigo de la defensa, en la segunda sesión del juicio a seis personas de Zestoa acusadas de un presunto delito contra la integridad moral a un hombre.
Deporte, música y trabajo duro: el secreto de longevidad de Isabel, una donostiarra de 110 años
Isabel Etxeberria continúa, a sus 110 años, tocando el piano cada tarde en su casa de Barcelona. Nos cuenta que siempre ha hecho deporte y aún hoy mantiene una vida muy activa. Opina que, para envejecer bien, es más importante tener cariño que comodidades materiales.
Guggenheim Urdaibai Stop atribuye al "trabajo de la ciudadanía" la paralización del proyecto
Un día después del carpetazo definitivo al proyecto Guggenheim Urdaibai, la plataforma ha defendido que "esta victoria" es consecuencia del "constante trabajo realizado por innumerables personas". Por otra parte, ha anunciado un acto de celebración el próximo 7 de febrero en Gernika. En todo caso, la plataforma ha destacado que no acaba aquí su andadura y que seguirá trabajando el futuro de la comarca.
Retenciones de 11 kilómetros en la AP-8 en Irun, con la frontera otra vez cerrada para camiones en Biriatou
La AP-8 acumula en torno a 11 kilómetros de retenciones a la altura de Irun, en sentido Baiona, donde se han activado medidas especiales de regulación del tráfico para camiones en el punto kilométrico 0. Las restricciones a los vehículos pesados estarán en vigor entre las 05:00 y las 20:00 horas.