El jurista Mikel Mancisidor ha sido elegido este jueves ararteko por el Parlamento Vasco con los votos de los partidos que le propusieron, PNV y PSE-EE, y del PP y la oposición frontal de EH Bildu que lo rechaza por no dominar el euskera y por considerar que no es "neutral" políticamente.



Jurista bilbaíno, Mikel Mancisidor es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra.



Durante 10 años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco, UNESCO Etxea (2004-2014). Su trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y cuenta con una contrastada trayectoria internacional.



Su antecesor, Manuel Lezertua, formalizó el pasado 19 de junio su renuncia al cargo y desde entonces su adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu es ararteko en funciones.