Mancisidor, elegido ararteko con apoyos de PNV, PSE-EE y PP y la oposición de EH Bildu

Su antecesor, Manuel Lezertua, formalizó el pasado 19 de junio su renuncia al cargo y desde entonces su adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu es ararteko en funciones.
El jurista Mikel Mancisidor ha sido elegido este jueves ararteko por el Parlamento Vasco con los votos de los partidos que le propusieron, PNV y PSE-EE, y del PP y la oposición frontal de EH Bildu que lo rechaza por no dominar el euskera y por considerar que no es "neutral" políticamente.

Jurista bilbaíno, Mikel Mancisidor es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra.

Durante 10 años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco, UNESCO Etxea (2004-2014). Su trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y cuenta con una contrastada trayectoria internacional.

Su antecesor, Manuel Lezertua, formalizó el pasado 19 de junio su renuncia al cargo y desde entonces su adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu es ararteko en funciones.

