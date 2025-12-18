Mancisidor ararteko hautatu dute, EAJ, PSE-EE eta PPren babesarekin, eta EH Bilduren oposizioarekin
Bere aurrekoak, Manuel Lezertuak, ekainaren 19an formalizatu zuen karguari uko egin ziola, eta harrezkero Ines Ibañez de Maeztu, jarduneko arartekoa izan da.
Mikel Mancisidor legelaria ararteko hautatu du Eusko Legebiltzarrak ostegun honetan, EAJ, PSE-EE eta PPren botoekin eta EH Bilduren kontrako botoekin. Azken horrek arartekoa baztertu du euskara ez duelako menperatzen eta politikoki "neutrala" ez dela iritzita.
Mikel Mancisidor legelari bilbotarra Zuzenbidean lizentziatua da Deustuko Unibertsitatean eta Nazioarteko Harremanetan doktorea Genevako Diplomazia Eskolan.
10 urtez (2004-2014) Euskal Herriko UNESCO Etxearen zuzendaria izan zen. Bere ibilbide profesionala giza eskubideen defentsarekin eta gobernantza demokratikoarekin lotuta egon da, eta ibilbide zabala du nazioartean.
