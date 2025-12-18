ARARTEKOA
Mancisidor ararteko hautatu dute, EAJ, PSE-EE eta PPren babesarekin, eta EH Bilduren oposizioarekin

Bere aurrekoak, Manuel Lezertuak, ekainaren 19an formalizatu zuen karguari uko egin ziola, eta harrezkero Ines Ibañez de Maeztu, jarduneko arartekoa izan da.

(Foto de ARCHIVO) El profesor de Derecho y experto en Derechos Humanos, Mikel Mancisidor, que ha recibido el Premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa REMITIDA / HANDOUT por EUSKO IKASKUNTZA-LABORAL KUTXA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/1/2018
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Mancisidor legelaria ararteko hautatu du Eusko Legebiltzarrak ostegun honetan, EAJ, PSE-EE eta PPren botoekin eta EH Bilduren kontrako botoekin. Azken horrek arartekoa baztertu du euskara ez duelako menperatzen eta politikoki "neutrala" ez dela iritzita.

Mikel Mancisidor legelari bilbotarra Zuzenbidean lizentziatua da Deustuko Unibertsitatean eta Nazioarteko Harremanetan doktorea Genevako Diplomazia Eskolan.

10 urtez  (2004-2014) Euskal Herriko UNESCO Etxearen zuzendaria izan zen. Bere ibilbide profesionala giza eskubideen defentsarekin eta gobernantza demokratikoarekin lotuta egon da, eta ibilbide zabala du nazioartean.

Bere aurrekoak, Manuel Lezertuak, ekainaren 19an formalizatu zuen karguari uko egin ziola, eta harrezkero Ines Ibañez de Maeztu, jarduneko arartekoa izan da.

Ararteko Gizartea

