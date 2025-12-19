Gran expectación en la sede de EITB en Bilbao para saludar a Olentzero y Mari Domingi y entregar las últimas cartas

Ambos han estado recogiendo cartas de los niños y haciéndose fotos con ellos este viernes por la tarde, antes de la kalejira por las calles de Bilbao, que tendrá lugar el 23 de diciembre, y que se podrá seguir en directo por streaming en eitb.eus, a partir de las 18:30 horas, con el relato de Anabel Arraiza y Aritz Mendiola. Esta emisión se podrá ver en ETB1 el miércoles por la tarde.