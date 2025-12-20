Accidente
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El incendio de un camión provoca el corte de la A-1 en Iruraiz-Gauna

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kamioi batek su hartu eta A-1 errepidea itxi dute Iruraiz-Gaunan
author image

EITB

Última actualización

Un camión se ha incendiado este sábado cuando circulaba por la A-1 a la altura de la localidad alavesa de Iruraiz-Gauna (Álava), lo que ha provocado el corte de esta vía en sentido Irun.

Accidentes de Tráfico Araba-Álava Autopista AP-1 Sociedad

Te puede interesar

Olentzero eta Mari Domingi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Gran expectación en la sede de EITB en Bilbao para saludar a Olentzero y Mari Domingi y entregar las últimas cartas

Ambos han estado recogiendo cartas de los niños y haciéndose fotos con ellos este viernes por la tarde, antes de la kalejira por las calles de Bilbao, que tendrá lugar el 23 de diciembre, y que se podrá seguir en directo por streaming en eitb.eus, a partir de las 18:30 horas, con el relato de Anabel Arraiza y Aritz Mendiola. Esta emisión se podrá ver en ETB1 el miércoles por la tarde. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Guardia Civil traslada al hospital por vivir en condiciones de insalubridad a cinco de las monjas que residían en Orduña con la monjas cismáticas de Belorado

Cinco monjas de entre 87 y 101 años han sido trasladadas este jueves del Monasterio de Santa Clara de Orduña al Hospital de Basurto por orden judicial, para ser examinadas.  Según ha informado la Guardia Civil, han podido constatar que las mujeres vivían en malas condiciones de salubridad. Para desmentir estas afirmaciones, una de las monjas de la casa ha difundido en redes imágenes del interior del edificio y las habitaciones. 

Cargar más
Publicidad
X