El incendio de un camión provoca el corte de la A-1 en Iruraiz-Gauna
Un camión se ha incendiado este sábado cuando circulaba por la A-1 a la altura de la localidad alavesa de Iruraiz-Gauna (Álava), lo que ha provocado el corte de esta vía en sentido Irun.
Llega Santo Tomás, la feria de las ferias
Bilbao y San Sebastián celebran este domingo una de las ferias más importantes del año. El paraguas será indispensable durante la jornada, ya que el paso de un frente volverá a dejar precipitaciones.
El boom de los mercados navideños: ¿por qué tienen tanto tirón?
Los mercados navideños se han multiplicado y adaptado al contexto local. ¿Cómo se explica este crecimiento y qué nos dice sobre la transformación de las tradiciones y los rituales navideños? Hablamos con expertas, profesionales y recogemos la opinión de la gente para saber por qué tienen tanto tirón.
Gran expectación en la sede de EITB en Bilbao para saludar a Olentzero y Mari Domingi y entregar las últimas cartas
Ambos han estado recogiendo cartas de los niños y haciéndose fotos con ellos este viernes por la tarde, antes de la kalejira por las calles de Bilbao, que tendrá lugar el 23 de diciembre, y que se podrá seguir en directo por streaming en eitb.eus, a partir de las 18:30 horas, con el relato de Anabel Arraiza y Aritz Mendiola. Esta emisión se podrá ver en ETB1 el miércoles por la tarde.
Baja la percepción de quienes vinculan migración con delincuencia y abuso de servicios
Un estudio del Observatorio Vasco de la Inmigración Ikuspegi constata que menos del 10 % de los vascos mencionan la inmigración como uno de los principales problemas del país y apenas un 2,7 % afirma que le afecta de manera personal.
La Audiencia de Gipuzkoa absuelve a los padres acusados de intentar matar a su bebé
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a los progenitores acusados de intentar asesinar a su bebé al concluir que no se ha podido probar, fuera de toda duda racional, que las lesiones que presentaba la niña tuvieran un origen traumático o fueran consecuencia de un zarandeo. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El cometa 3I/ATLAS alcanza su máxima aproximación a la Tierra y se aleja sin sorpresas
Científicos rusos descartan de nuevo las teorías que lo señalaban como una supuesta nave extraterrestre.
Uno de cada cuatro jóvenes vascos tiene una percepción positiva del franquismo
El 25 % considera que Franco aportó estabilidad económica y bienestar social, según el último Deustobarómetro. En cuanto a las preocupaciones de la ciudadanía, el acceso a la vivienda sigue encabezando la lista.
La Guardia Civil traslada al hospital por vivir en condiciones de insalubridad a cinco de las monjas que residían en Orduña con la monjas cismáticas de Belorado
Cinco monjas de entre 87 y 101 años han sido trasladadas este jueves del Monasterio de Santa Clara de Orduña al Hospital de Basurto por orden judicial, para ser examinadas. Según ha informado la Guardia Civil, han podido constatar que las mujeres vivían en malas condiciones de salubridad. Para desmentir estas afirmaciones, una de las monjas de la casa ha difundido en redes imágenes del interior del edificio y las habitaciones.
Herido un motorista en la colisión entre varios vehículos ocurrida en la GI-20 en San Sebastián
El siniestro ha tenido lugar poco antes de las 08:00 horas y la vía ha quedado cortada al tráfico, provocando largas retenciones. Minutos más tarde han podido abrir uno de los carriles.