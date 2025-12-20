Piden una solución habitacional para las personas malienses demandantes de asilo en Vitoria-Gasteiz
Algo más de un centenar de personas se han concentrado este sábado frente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para pedir una solución habitacional para las personas malienses que se encuentran en la ciudad a la espera de que se les conceda asilo.
La concentración ha sido convocada por diversos colectivos de apoyo a estas personas que, en la actualidad superan la treintena y que viven en la calle, fundamentalmente en el barrio de Salburua.
Una portavoz de los convocantes ha leído un manifiesto en el que ha recordado que estos malienses salieron de su país para huir de la guerra y la pobreza, y que tienen que esperar para tramitar su solicitud de asilo con unas gestiones que, "en la mayoría de los casos, se retrasa años".
Ha asegurado que actualmente se les está dando cita para continuar con este trámite para junio de 2028 "mientras esperan, duermen en la calle y pasan frío", con sus derechos políticos y civiles "completamente suspendidos".
Estos colectivos antirracistas, de apoyo a los migrantes y en favor de una solución a la crisis de la vivienda han exigido una "alternativa habitacional" para estos demandantes de asilo, porque "no puede ser que en la ciudad haya más de 7000 viviendas vacías y docenas de edificios sin uso alguno mientras decenas de personas deben vivir en la calle".
También han pedido que se aceleren los plazos para que estas personas puedan regularizar su situación administrativa, porque "no es posible que para ciertos trámites burocráticos, como poner multas o encausar a militantes, se tarden segundos y para tramitar el asilo años".
Te puede interesar
El invierno astronómico empieza este domingo y tendrá dos eclipses
La nueva estación comenzará a las 16:03 horas y acabará el próximo 20 de marzo de 2026, con el inicio de la primavera. Ninguno de los dos eclipses serán visibles desde Euskal Herria.
Reabierta la A-1 en Iruraiz-Gauna tras permanecer cortada por un incendio
Un camión se ha incendiado este sábado cuando circulaba por la A-1 a la altura de la localidad alavesa de Iruraiz-Gauna (Álava), lo que ha provocado el corte de esta vía en sentido Irun.
Llega Santo Tomás, la feria de las ferias
Bilbao y San Sebastián celebran este domingo una de las ferias más importantes del año. El paraguas será indispensable durante la jornada, ya que el paso de un frente volverá a dejar precipitaciones.
El boom de los mercados navideños: ¿por qué tienen tanto tirón?
Los mercados navideños se han multiplicado y adaptado al contexto local. ¿Cómo se explica este crecimiento y qué nos dice sobre la transformación de las tradiciones y los rituales navideños? Hablamos con expertas, profesionales y recogemos la opinión de la gente para saber por qué tienen tanto tirón.
Gran expectación en la sede de EITB en Bilbao para saludar a Olentzero y Mari Domingi y entregar las últimas cartas
Ambos han estado recogiendo cartas de los niños y haciéndose fotos con ellos este viernes por la tarde, antes de la kalejira por las calles de Bilbao, que tendrá lugar el 23 de diciembre, y que se podrá seguir en directo por streaming en eitb.eus, a partir de las 18:30 horas, con el relato de Anabel Arraiza y Aritz Mendiola. Esta emisión se podrá ver en ETB1 el miércoles por la tarde.
Baja la percepción de quienes vinculan migración con delincuencia y abuso de servicios
Un estudio del Observatorio Vasco de la Inmigración Ikuspegi constata que menos del 10 % de los vascos mencionan la inmigración como uno de los principales problemas del país y apenas un 2,7 % afirma que le afecta de manera personal.
La Audiencia de Gipuzkoa absuelve a los padres acusados de intentar matar a su bebé
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a los progenitores acusados de intentar asesinar a su bebé al concluir que no se ha podido probar, fuera de toda duda racional, que las lesiones que presentaba la niña tuvieran un origen traumático o fueran consecuencia de un zarandeo. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El cometa 3I/ATLAS alcanza su máxima aproximación a la Tierra y se aleja sin sorpresas
Científicos rusos descartan de nuevo las teorías que lo señalaban como una supuesta nave extraterrestre.
Uno de cada cuatro jóvenes vascos tiene una percepción positiva del franquismo
El 25 % considera que Franco aportó estabilidad económica y bienestar social, según el último Deustobarómetro. En cuanto a las preocupaciones de la ciudadanía, el acceso a la vivienda sigue encabezando la lista.