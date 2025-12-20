Piden una solución habitacional para las personas malienses demandantes de asilo en Vitoria-Gasteiz

Algo más de un centenar de personas se han concentrado este sábado frente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para pedir una solución habitacional para las personas malienses que se encuentran en la ciudad a la espera de que se les conceda asilo.



La concentración ha sido convocada por diversos colectivos de apoyo a estas personas que, en la actualidad superan la treintena y que viven en la calle, fundamentalmente en el barrio de Salburua.



Una portavoz de los convocantes ha leído un manifiesto en el que ha recordado que estos malienses salieron de su país para huir de la guerra y la pobreza, y que tienen que esperar para tramitar su solicitud de asilo con unas gestiones que, "en la mayoría de los casos, se retrasa años".



Ha asegurado que actualmente se les está dando cita para continuar con este trámite para junio de 2028 "mientras esperan, duermen en la calle y pasan frío", con sus derechos políticos y civiles "completamente suspendidos".



Estos colectivos antirracistas, de apoyo a los migrantes y en favor de una solución a la crisis de la vivienda han exigido una "alternativa habitacional" para estos demandantes de asilo, porque "no puede ser que en la ciudad haya más de 7000 viviendas vacías y docenas de edificios sin uso alguno mientras decenas de personas deben vivir en la calle".



También han pedido que se aceleren los plazos para que estas personas puedan regularizar su situación administrativa, porque "no es posible que para ciertos trámites burocráticos, como poner multas o encausar a militantes, se tarden segundos y para tramitar el asilo años".



