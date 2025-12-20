Kontzentrazioa
Bizileku irtenbide bat eskatu dute Gasteizen asilo bila dauden Maliko pertsonentzat

Gaur egin duten protestako bozeramaileetako batek manifestu bat irakurri du, eta gogorarazi du maliar horiek gerratik eta pobreziatik ihes egiteko atera zirela beren herrialdetik, eta itxaron egin behar dutela asilo eskaera izapidetzeko, "gehienetan, urteak atzeratzen direlako gestioak".

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ehun pertsona baino gehiago batu dira larunbat honetan Gasteizko udaletxearen aurrean, hirian asiloa emateko zain dauden Maliko pertsonentzako bizitoki irtenbide bat eskatzeko.

Hogeita hamar baino gehiago dira Gasteizen, kalean bizi diren maliarrak, gehienak Salburua auzoan.

Gaurko protestako bozeramaileetako batek manifestu bat irakurri du, eta gogorarazi du maliar horiek gerratik eta pobreziatik ihes egiteko atera zirela beren herrialdetik, eta itxaron egin behar dutela asilo eskaera izapidetzeko, "gehienetan, urteak atzeratzen direlako gestioak".

Hain zuzen ere, 2028ko ekainerako ari dira jasotzen izapideak egiteko hitzordua, eta zain dauden bitartean, kalean egiten dute lo, hotzari aurre eginez". Horregatik, salatu dute eskubide politiko eta zibilak "erabat etenda" dituztela.

Hartara, arrazismoaren aurkako, migratzaileei laguntzeko eta etxebizitzaren krisiari irtenbidea emateko kolektiboak bildu dira Arabako hiriburuan, "bizitoki alternatiba" bat galdegiteko, "onartezina delako hirian 7000 etxebizitza baino gehiago hutsik egotea eta dozenaka eraikin erabili gabe, hainbat pertsona kalean bizi badira ere".

Halaber, eskatu dute bizkor ditzatela pertsona horien egoera administratiboa erregularizatzeko epeak, "tramite burokratiko batzuetarako, isunak jartzeko edo militanteak auzipetzeko adibidez, segundoak behar direlako, eta asiloa tramitatzeko urteak".

Gasteiz Migrazioa Gizartea

