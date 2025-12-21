Detenido un hombre por su presunta relación con la aparición del cadáver de una mujer en Barakaldo

Un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la aparición del cádaver de una mujer esta mañana en Barakaldo, según ha informado la propioa Policía autonómica a última hora del domingo.

Se desconocen más datos del detenido ni la relación que tendría con la víctima.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación policial tras la localización en la mañana de hoy del cuerpo sin vida de la mujer en una vivienda de Barakaldo.

Según ha podido confirmar EITB, el cádaver presentaba "signos de violencia compatibles con homicidio".

Hacia las 11:30 horas, familiares de una mujer han informado a la Ertzaintza de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de su vivienda.

Al lugar se han desplazado dotaciones en funciones de protección ciudadana de la comisaría de Sestao y personal médico, siendo confirmada la muerte.

Se ha conformado una comitiva judicial y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La investigación continúa y será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.