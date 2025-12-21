INVESTIGACIÓN EN CURSO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenido un hombre por su presunta relación con la aparición del cadáver de una mujer en Barakaldo

La mujer ha sido hallada muerta esta mañana en su domicilio. La investigación continúa y será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.

Homicido Barakaldo EFE

Agentes de la Ertzaintza en el portal donde han ocurrido los hechos. Foto: EFE

author image

EITB

Última actualización

Un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la aparición del cádaver de una mujer esta mañana en Barakaldo, según ha informado la propioa Policía autonómica a última hora del domingo.

Se desconocen más datos del detenido ni la relación que tendría con la víctima.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación policial tras la localización en la mañana de hoy del cuerpo sin vida de la mujer en una vivienda de Barakaldo.

Según ha podido confirmar EITB, el cádaver presentaba "signos de violencia compatibles con homicidio".

Hacia las 11:30 horas, familiares de una mujer han informado a la Ertzaintza de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de su vivienda.

Al lugar se han desplazado dotaciones en funciones de protección ciudadana de la comisaría de Sestao y personal médico, siendo confirmada la muerte.

Se ha conformado una comitiva judicial y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. 

La investigación continúa y será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.

Ertzaintza Barakaldo Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Vista general del Teatro Real donde ha tenido lugar la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Eduardo Parra / Europa Press 22/12/2024
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Llega la cita con la suerte: la Lotería de Navidad reparte este lunes 2.772 millones de euros en premios

Se calcula que el gasto medio por habitante sea de 87,43 euros en la CAV, y de 58,62 euros en Navarra. Está por ver si Hego Euskal Herria resulta agraciada como ocurrió en 2023, cuando el ‘Gordo’ cayó en Bilbao. El sorteo comenzará a las 09:00 horas; el servicio digital de noticias ORAIN seguirá en directo todo lo que acontezca en el Teatro Real de Madrid.
Cargar más
Publicidad
X