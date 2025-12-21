SORTEO EXTRAORDINARIO
Llega la cita con la suerte: la Lotería de Navidad reparte este lunes 2.772 millones de euros en premios

Se calcula que el gasto medio por habitante sea de 87,43 euros en la CAV, y de 58,62 euros en Navarra. Está por ver si Hego Euskal Herria resulta agraciada como ocurrió en 2023, cuando el ‘Gordo’ cayó en Bilbao. El sorteo comenzará a las 09:00 horas; el servicio digital de noticias ORAIN seguirá en directo todo lo que acontezca en el Teatro Real de Madrid.
(Foto de ARCHIVO) Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Eduardo Parra / Europa Press 22 DICIEMBRE 2024;SORTEO;NAVIDAD;LOTERIA 22/12/2024

Los bombos ya están preparados en el Teatro Real de Madrid. Foto: Europa Press

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid, a partir de las 09:00 horas.

La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra tienen consignados, respectivamente 195 y 39,7 millones de euros, lo que equivale a un gasto medio de 87,43 y 58,62 euros por habitante. Dicha cantidad es una estimación ya que el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos. La cifra de la Comunidad Foral es una de las más bajas del Estado español, donde la media se sitúa en 76,08 euros por habitante.

La ciudadanía vasca espera con ilusión este 22 de diciembre, con la esperanza de recuperar algo de lo gastado. El año pasado el ‘Gordo’ pasó de largo, aunque el resto de premios dejaron más de 43 millones de euros.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie (400.000 euros el décimo), mientras que el segundo premio asciende a 1,25 millones euros por serie (125.000 euros el décimo) y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie (50.000 euros el décimo). También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo) y ocho quintos (60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo).

Cabe recordar que los premios iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación, mientras que los que excedan dicha cantidad deberán tributar (un 20 %). Así, quien posea un décimo agraciado con el ‘Gordo’ cobrará 328.000 euros; un décimo del segundo premio 108.000 euros y un tercer premio, 40.000 euros.  

El ’Gordo’ ha caído unas 40 ocasiones en Hego Euskal Herria

El primer premio del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad ha caído en administraciones de Euskadi y Navarra unas 40 veces, con Bilbao como ‘capital de la suerte’. El ‘Gordo’ se ha vendido en 16 ocasiones en la capital vizcaína: en 1814, 1908, 1933, 1937, 1955, 1957, 1960, 1963, 1970, 1986, 2007, 2012, 2018, 2020, 2022 y 2023. Hace dos años, el sorteo de Navidad regó Bilbao con más de 14 millones de euros.

San Sebastián ha recibido este premio en ocho ocasiones, en 1888, 1910, 1920, 1975, 1986, 2003, 2018 y 2023. Pamplona, por su parte, lo ha recibido seis veces, en los años 1829, 1853, 1974, 2018 y 2022. En Vitoria-Gasteiz ha caído únicamente en dos ocasiones: 1830 y 2006. De hecho, Álava es el territorio en el que menos ha tocado este premio.

