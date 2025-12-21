Gabonetako loteriak 2.772 milioi euro banatuko ditu aurten saritan
Behin-behineko datuen arabera, EAEn 87,43 eurokoa da batez besteko gastua biztanleko; Nafarroan, aldiz, 58,62 eurokoa. Ikusteke dago Hego Euskal Herriak zortea alde duen, duela bi urte bezala. 2025eko zozketa 09:00etan hasiko da, eta ORAIN albiste zerbitzu digitalak zuzenean jarraituko du.
Gabonen atarian, hemen da zortearekin urtero dugun hitzordua. Urtero legez, abenduaren 22an, astelehenarekin, egingo da Gabonetako Loteriaren Zozketa Berezia. Aurten 2.772 milioi euro banatuko ditu saritan, hots, iaz baino 70 milioi gehiago. Zozketa Madrilgo Errege Antzokian egingo dute, ohi bezala, 09:00etan hasita.
Behin-behineko datuen arabera, zozketa horretarako 195 eta 39,7 milioi euro dituzte esleituta, hurrenez hurren, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta Nafarroan. Bestela esanda, batez beste 87,43 eta 58,62 euro gastatu dituzte horretan bi autonomia erkidego horietako biztanleek. Kopuru hori kalkulu bat da, behin betiko datua saldu ez diren dezimoak itzuli ondoren ematen baitute. Foru Erkidegoa da Espainiako Estatuan loterian gutxien xahutzen duen erkidegoetako bat, Estatuko batez bestekoa 76,08 eurokoa baita.
Zoria aldeko izatea espero dute euskal herritarrek, gastatutakoaren zati bat bederen berreskuratzeko. Iaz, sari potoloak ez zuen Hego Euskal Herria bisitatu nahi izan, baina gainerako sariek 43 milioi euro utzi zituzten.
Lehen saria, sari potoloa, 4 milioi eurokoa da serieko (400.000 euro dezimoko); bigarren saria 1,25 milioi eurokoa da (125.000 euro dezimoko), eta hirugarrena, berriz, 500.000 eurokoa (50.000 euro dezimoko). Halaber, bi laugarren sari (200.000 euro serieko eta 20.000 euro dezimoko) izango dira, eta baita zortzi bosgarren sari (60.000 euro serieko eta 6.000 euro dezimoko) ere.
40.000 euroko edo hortik beherako saria jasotzen dutenek ez dute zergarik ordaindu beharko. Hortik gorako sariaren % 20 Ogasunari eman beharko diote. Hori dela eta, sari nagusiarekin egokitutako dezimo bat duenak 328.000 euro kobratuko ditu; bigarren saria duenak, 108.000 euro, eta hirugarrenak, 48.000 euro.
Sari potoloa 40 bat aldiz jausi da Hego Euskal Herrian
Gabonetako loteriaren zozketa bereziaren lehen saria 40 aldiz erori da Euskadiko eta Nafarroako administrazioetan. Bilbo izan da hiriburu zorionekoena, sari nagusia 16 aldiz saldu baita Bizkaiko hiriburuan: 1814an, 1908an, 1933an, 1937an, 1955ean, 1957an, 1960an, 1963an, 1970ean, 1986an, 2012an, 2018an, 2020an, 2022an eta 2023an. Gabonetako sari nagusiak 14 milioi euro baino gehiago utzi zituen duela bi urte Bizkaiko hiriburuan.
Donostian, 8 aldiz tokatu da: 1888an, 1910ean, 1920an, 1975ean, 1986an, 2003an, 2018an eta 2023an. Iruñean, sei urtetan saldu dute lehen saria: 1829an, 1853an, 1974an, 2018an eta 2022an. Gasteizen, berriz, zortea aurka dute, birritan baino ez baita erori: 1830ean eta 2006an.
