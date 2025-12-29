El consejero Martinez asegura que la gripe desciende en Euskadi a un ritmo "importante" pese a que puede haber un repunte "puntual" tras las fiestas navideñas
El consejero de Salud ha confirmado que los casos descienden por tercera semana consecutiva y se ha mostrado "confiado" en que va a seguir bajando, aunque advierte de que "todavía son fechas de riesgo". Martínez se ha mostrado satisfecho por la "respuesta extraordinaria" ante la vacunación tanto de la ciudadanía como de los profesionales sanitarios.
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha confirmado que los casos de gripe continúan descendiendo en Euskadi a un ritmo "importante" por tercera semana consecutiva y se ha mostrado "confiado" en que va a seguir bajando, aunque pueda darse un "repunte puntual" tras la celebración de las fiestas navideñas.
Tras comparecer para hacer balance de los seis meses de puesta en marcha del Pacto Vasco de Salud, Martínez ha hecho estas apreciaciones sobre la incidencia de la gripe y ha advertido de que "todavía son fechas de riesgo" debido a la concentración de familiares y de personas, en general".
Tras recordar la necesidad de adoptar las máximas precauciones porque la gripe depende de muchos factores, incluidas las previsiones de "mal tiempo" para las próximas jornadas, ha afirmado que "en estos momentos, estamos confiados en que va a seguir bajando aunque pueda haber un repunte como consecuencia de estas fiestas, pero, en principio, estamos confiados en que va a seguir bajando.
Por otro lado, ha trasladado su satisfacción por la "respuesta extraordinaria" ante la vacunación tanto de la ciudadanía como de los profesionales sanitarios, que, en su conjunto, ha aumento un 12 % respecto a la campaña del año pasado.
Incluso entre los profesionales, ha añadido, el incremento ha sido por encima del 20 % habitual y la cifra ha llegado "casi hasta el 48 %, prácticamente la mitad de los profesionales", un "éxito" que se ha traducido en que "prácticamente la gripe no ha tenido repercusión en la actividad quirúrgica".
Te puede interesar
Osakidetza cesa y denuncia por falsear la titulación a su responsable de Seguridad
El presunto defraudador, en el cargo desde 2023, había presentado en su día un título universitario para acceder al puesto, que ha resultado ser falso tal y como él mismo ha reconocido ahora.
El Gobierno Vasco augura que casi la mitad de medidas del Pacto de Salud estarán implantadas en 2026
El Departamento que dirige Alberto Martínez ha subrayado que tras la aprobación, hace seis meses, de las 24 líneas estratégicas este próximo año será clave para desarrollarlas.
Estas han sido las principales noticias del año en el ámbito social
Las calles de Euskal Herria se han llenado este año de compromiso y solidaridad a favor de Palestina. Las protestas de la Vuelta, la huelga de octubre y las imágenes del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina han dado la vuelta al mundo. La violencia machista y la gripe también han sido temas destacados.
Ascienden a tres los muertos por un alud en Panticosa
La avalancha ha sorprendido a un grupo de seis esquiadores de montaña en la zona del pico Tablato.
Fallece una mujer atropellada por un camión en la NA-134, en Azagra
El accidente ha ocurrido a las 11:38 horas de este lunes. La fallecida, de 59 años, era vecina de San Adrián, según informa la Guardia Civil, que se encarga de la investigación.
La esperanza de vida aumenta en la CAV en 2024 y alcanza máximos históricos: 81,7 años en los hombres y 87 años en las mujeres
La fecundidad se sitúa en 1,17 nacimientos por mujer y la edad media a la maternidad alcanza los 33,4 años.
Un accidente entre un coche y una ambulancia provoca grandes retenciones en la N-634, en Etxebarri
El siniestro ha tenido lugar a las 09:30 horas y ha obligado a cortar la BI-634 sentido Bilbao, lo que ha provocado importantes retenciones en ambos sentidos. Como consecuencia del accidente, tres personas han resultado heridas y dos de ellas han sido trasladadas al hospital de Galdakao.
El Consejo de Estudiantes de EHU pide más derechos, facilidades de conciliación y reforzar el derecho a estudiar en euskera
El órgano estudiantil ha elaborado un informe con sus propuestas para los nuevos estatutos de la EHU, en el que reclama, además, reforzar el peso de los estudiantes en el Claustro.
Superar en 50 km/h el límite de velocidad se convierte en delito en Ipar Euskal Herria
Hasta ahora, sobrepasar en más de 50 kilómetros por hora los límites de velocidad en Francia entrañaban multas de hasta 1500 euros, además de la pérdida de seis puntos en el carné de conducir, y se convertía en delito en caso de reincidencia.