El consejero Martinez asegura que la gripe desciende en Euskadi a un ritmo "importante" pese a que puede haber un repunte "puntual" tras las fiestas navideñas

El consejero de Salud ha confirmado que los casos descienden por tercera semana consecutiva y se ha mostrado "confiado" en que va a seguir bajando, aunque advierte de que "todavía son fechas de riesgo". Martínez se ha mostrado satisfecho por la "respuesta extraordinaria" ante la vacunación tanto de la ciudadanía como de los profesionales sanitarios.

BILBAO, 29/12/2025.- El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha mantenido este lunes un encuentro informativo en Bilbao para dar a conocer el balance y las previsiones de las iniciativas acordadas en la mesa del Pacto Vasco de Salud por los principales agentes sanitarios, políticos y sociales. EFE/ Miguel Toña
Alberto Martínez. EFE.
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha confirmado que los casos de gripe continúan descendiendo en Euskadi a un ritmo "importante" por tercera semana consecutiva y se ha mostrado "confiado" en que va a seguir bajando, aunque pueda darse un "repunte puntual" tras la celebración de las fiestas navideñas.

Tras comparecer para hacer balance de los seis meses de puesta en marcha del Pacto Vasco de Salud, Martínez ha hecho estas apreciaciones sobre la incidencia de la gripe y ha advertido de que "todavía son fechas de riesgo" debido a la concentración de familiares y de personas, en general".

Tras recordar la necesidad de adoptar las máximas precauciones porque la gripe depende de muchos factores, incluidas las previsiones de "mal tiempo" para las próximas jornadas, ha afirmado que "en estos momentos, estamos confiados en que va a seguir bajando aunque pueda haber un repunte como consecuencia de estas fiestas, pero, en principio, estamos confiados en que va a seguir bajando.

Por otro lado, ha trasladado su satisfacción por la "respuesta extraordinaria" ante la vacunación tanto de la ciudadanía como de los profesionales sanitarios, que, en su conjunto, ha aumento un 12 % respecto a la campaña del año pasado.

Incluso entre los profesionales, ha añadido, el incremento ha sido por encima del 20 % habitual y la cifra ha llegado "casi hasta el 48 %, prácticamente la mitad de los profesionales", un "éxito" que se ha traducido en que "prácticamente la gripe no ha tenido repercusión en la actividad quirúrgica".

