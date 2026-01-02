Abierta en Vitoria-Gasteiz la segunda farmacia que ofrece servicio de guardia nocturno
La decisión la ha tomado el Gobierno Vasco, teniendo en cuenta el censo del año pasado en la ciudad, donde han superado la cifra de 250 000 habitantes, por lo que en caso de tener alguna urgencia, a partir de ahora será más fácil acceder a los fármacos.
Una segunda farmacia que ofrece el servicio de guardia nocturno acaba de abrir en Vitoria-Gasteiz. Hasta la fecha, la farmacia ubicada en la calle Ortiz de Zárate ha sido la única que ha estado abierta cada noche.
En adelante, se le añade una nueva como servicio de refuerzo, que irán rotando entre el resto de farmacias de la ciudad, para adecuarse a las necesidades de la ciudadanía, y toda la información al respecto se puede consultar en la página web del colegio de farmacéuticos.
En este contexto, la farmacéutica Isabel López de Heredia asegura que en la ciudad "es suficiente" con estas dos farmacias que ofrecen el servicio de guardia. Los vitorianos, por su parte, se han mostrado muy satisfechos de tener disponibles cada noche dos farmacias, y creen que sería bueno incluso añadir alguna más.
Sin embargo, según López de Heredia, este servicio nocturno no les reporta ningún beneficio, ya que "todos los farmacéuticos pagamos una cuota para mantener el servicio".
El Gobierno Vasco ha tomado la decisión de abrir esta segunda farmacia que presta el servicio de guardia de la noche teniendo en cuenta el censo del año pasado de Vitoria-Gasteiz, que ha superado los 250 000 habitantes. Así, en adelante será más fácil acceder a los medicamentos necesarios.
En este contexto, Vitoria-Gasteiz se sitúa a la altura de Bilbao, con dos farmacias de guardia por la noche, mientras que en San Sebastián y Pamplona disponen de cuatro.
