Abierta en Vitoria-Gasteiz la segunda farmacia que ofrece servicio de guardia nocturno

La decisión la ha tomado el Gobierno Vasco, teniendo en cuenta el censo del año pasado en la ciudad, donde han superado la cifra de 250 000 habitantes, por lo que en caso de tener alguna urgencia, a partir de ahora será más fácil acceder a los fármacos.

Farmacos en una farmacia con medicamentos y medicina Una farmacia abierta. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Gaueko guardiako zerbitzua eskaintzen duen bigarren farmazia ireki dute Gasteizen
author image

EITB

Última actualización

Una segunda farmacia que ofrece el servicio de guardia nocturno acaba de abrir en Vitoria-Gasteiz. Hasta la fecha, la farmacia ubicada en la calle Ortiz de Zárate ha sido la única que ha estado abierta cada noche.

En adelante, se le añade una nueva como servicio de refuerzo, que irán rotando entre el resto de farmacias de la ciudad, para adecuarse a las necesidades de la ciudadanía, y toda la información al respecto se puede consultar en la página web del colegio de farmacéuticos.

En este contexto, la farmacéutica Isabel López de Heredia asegura que en la ciudad "es suficiente" con estas dos farmacias que ofrecen el servicio de guardia. Los vitorianos, por su parte, se han mostrado muy satisfechos de tener disponibles cada noche dos farmacias, y creen que sería bueno incluso añadir alguna más.

Sin embargo, según López de Heredia, este servicio nocturno no les reporta ningún beneficio, ya que "todos los farmacéuticos pagamos una cuota para mantener el servicio".

El Gobierno Vasco ha tomado la decisión de abrir esta segunda farmacia que presta el servicio de guardia de la noche teniendo en cuenta el censo del año pasado de Vitoria-Gasteiz, que ha superado los 250 000 habitantes. Así, en adelante será más fácil acceder a los medicamentos necesarios.

En este contexto, Vitoria-Gasteiz se sitúa a la altura de Bilbao, con dos farmacias de guardia por la noche, mientras que en San Sebastián y Pamplona disponen de cuatro.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

Baliza V16
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

¿Es obligatoria y funciona la baliza V16 en el extranjero?

Los vehículos matriculados en España pueden utilizar la baliza V16 en otros países, porque la Convención de Viena sobre Circulación Vial de 1968 establece que los vehículos en circulación internacional deben cumplir con la normativa de su país de matriculación. Aún así, hay que tener en cuenta que la conectividad solo funcionara en el territorio español, por lo que, en caso de avería o accidente, habrá que llamar a los servicios de emergencia locales.
legazpi burguera anaiak hermanos
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los hermanos Burguera protegen el patrimonio histórico de Legazpi y se encargan del mantenimiento de la iglesia

Paco, Ricardo y Juan Mari trabajan, de manera voluntaria, para poner a punto la parroquia de Legazpi. Comenzaron con esta actividad hace 7 años y no lo hacen por religión, sino en defensa y recuperación del patrimonio de la localidad. Las horas que han invertido son incontables y poner a la vista la maquinaria del órgano es el trabajos más espectacular de los que han realizado. 
Koldo Berganzo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Osakidetza estima que "el pico" de la gripe ha pasado ya

Tras tres semanas consecutivas de descenso en los casos detectados, Osakidetza no observa "un aumento muy importante" en estos días, a la espera de conocer los datos definitivos, según ha explicado el director de Asistencia Sanitaria, Koldo Berganzo, que cree que se contará "seguramente con el modelo mixto de vacunódromos en los tres territorios y en los centros de salud" en la siguiente campaña de vacunación contra esta enfermedad.
Cargar más
