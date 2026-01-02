Un hombre de 48 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz a primera hora de este jueves, acusado de golpear a su pareja, según ha informado la Policía Local de Vitoria en una nota.

El aviso se recibió sobre las 07:00 horas del jueves. Los agentes acudieron al domicilio de la mujer, donde la encontraron en estado de shock y con signos de haber sido golpeada.

Asimismo, en el domicilio encontraron al hombre de 48 años, con las manos ensangrentadas, por lo que fue detenido por un delito de lesiones.