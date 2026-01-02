VIOLENCIA MACHISTA
Detenido en Vitoria por golpear a una mujer

El aviso se recibió sobre las 07:00 horas del jueves. En el domicilio encontraron a la mujer, con signos de haber sido golpeada, y al hombre, de 48 años, con las manos ensangrentadas, por lo que fue detenido por un delito de lesiones.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, emakume bat jotzea leporatuta
author image

EITB

Última actualización

Un hombre de 48 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz a primera hora de este jueves, acusado de golpear a su pareja, según ha informado la Policía Local de Vitoria en una nota.

El aviso se recibió sobre las 07:00 horas del jueves. Los agentes acudieron al domicilio de la mujer, donde la encontraron en estado de shock y con signos de haber sido golpeada.

Asimismo, en el domicilio encontraron al hombre de 48 años, con las manos ensangrentadas, por lo que fue detenido por un delito de lesiones.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad

