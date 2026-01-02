INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, emakume bat jotzea leporatuta

Agenteek ostegun goizean jaso zuten abisua. Etxean emakumea aurkitu zuten, kolpatu izanaren zantzuekin, eta 48 urteko gizona, eskuak odoletan zituela. Atxilotu egin zuten, lesio-delitu bat egotzita.

author image

EITB

Azken eguneratzea

48 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, ostegun goizean bikotekidea jotzea leporatuta, Gasteizko Udaltzaingoak ohar baten bidez jakitera eman duenez.

Abisua osteguneko 07:00ak aldera jaso zuten. Agenteak emakumearen etxera joan ziren, eta shock egoeran topatu zuten, kolpatu izanaren zantzuekin.

Halaber, etxean 48 urteko gizona aurkitu zuten, eskuak odoletan zituela, eta atxilotu egin zuten, lesio-delitu bat egotzita.

Gasteiz Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Baliza V16
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Derrigorrezkoa al da eta funtzionatzen al du V16 balizak atzerrian?

Espainian matrikulatutako ibilgailuek V16 baliza erabil dezakete beste herrialde batzuetan, 1968ko Bide Zirkulazioari buruzko Vienako Konbentzioak ezartzen baitu nazioarteko zirkulazioan dauden ibilgailuek matrikulatuta dauden herrialdeko araudia bete behar dutela. Hala ere, kontuan izan behar da konektibitateak Estatu espainiarrean bakarrik funtzionazen duela eta matxura edo istripuren bat izanez gero, tokiko larrialdi-zerbitzuei deitu beharko zaiela.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gizon bat atxilotu dute Lezon, eztabaida baten ondoren  establezimendu bateko langilea harrapatzen saiatzeagatik

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ostegun gauerdia pasata deia jaso zuen Ertzaintzak, lokalera joateako eskatuz. Izan ere, gizon bat hiru aldiz saiatu zen establezimenduko langileetako bat autoarekin harrapatzen, lokalaren kanpoaldean. Antza, horren aurretik liskarra izan zuten biek eta langileak bota egin zuen atxilotutako gizona.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X