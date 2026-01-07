24ª edición
La Korrika recorrerá 2175 kilómetros en 11 días

AEK presentará este jueves el recorrido de la 24ª edición de la Korrika. Los y las Korrika Laguntzaile conocerán en primicia, antes que nadie, el recorrido completo de la carrera a favor del euskera, y a las 09:30 horas se hará público para todas y todos. EITB adelanta cuándo llegarán las y los participantes a cada una de las capitales de Euskal Herria.  

Euskaraz irakurri: Korrikak 2.175 kilometro egingo ditu 11 egunean
EITB

Última actualización

El rumor del grito "tipi-tapa" suena cada vez más presente, y es que Korrika, la emotiva iniciativa bienal a favor del euskera, partirá el próximo 19 de marzo desde Atharratze. Ya se sabía que Korrika homenajeará la iniciativa Errigora, y la canción compuesta por Zetak para la ocasión circula ya a lo largo y ancho de Euskal Herria. Hoy, jueves, AEK anuncia a 09:30 horas el recorrido completo de la Korrika.

 

Antes, solo las y los Korrika Laguntzaile tendrán la ventaja de conocer en primicia recorrido, a través de la aplicación de Korrika, en la que, además, se ofrecerá la geolocalización a tiempo real de la furgoneta de la carrera, para saber si Korrika viene a tiempo, con antelación o retraso, y se ofrecerán imágenes en directo captadas por la furgoneta que acompaña a las y participantes durante 24 horas.

En cualquier caso, EiTB ha podido saber cuándo pasará la Korrika por las capitales, durante su recorrido de 2175 kilómetros y 3436 portadores del testigo.

Capitales

Tras partir de Atharratze, la Korrika visitará primero Maule, el mismo 19 de marzo a las 16:45 horas, y llegará a Donibane Garazi la madrugada del segundo día de travesía (20 de marzo, 02:50 horas).

Las corredoras y los corredores llegará a Pamplona el domingo, 22 de marzo, a las 14:30 horas, y desde allí partirán hacia Baiona para arribar a la capital labortana el 24 de marzo (20:30). A continuación recorrerá San Sebastián el miércoles 25 de marzo a partir de las 08:15 horas, y el viernes 27 de marzo le llegará el turno a Vitoria-Gasteiz.

Los últimos metros de la 24ª edición de la Korrika tendrán lugar en Bilbao el 29 de marzo, a partir de las 07:20. Como es habitual, esta ciudad acogerá una gran fiesta final durante todo el día.  

Korrika 2024 Sociedad

X