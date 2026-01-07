INCENDIO
Un incendio en la antigua ikastola Jaso de Pamplona obliga a desalojar el edificio

El edificio, en el que habitualmente pernoctan personas sin hogar, ha sido desalojado. Según ha informado el Gobierno de Navarra, nadie ha resultado herido.
Pamplona, esta tarde.
Euskaraz irakurri: Iruñeko Jaso ikastolaren eraikin zaharra hustu dute, sute baten ondorioz
EITB

Un incendio declarado en la antigua ikastola Jaso de Pamplona ha obligado a desalojar el edificio, en el que habitualmente pernoctan personas sin hogar, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El incendio, en el que no ha habido que lamentar heridos, se ha declarado hacia las 17:00 horas en la cuarta planta de la antigua sede de la ikastola, ubicada en la avenida Aróstegui de Pamplona.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Cordovilla, una ambulancia en prevención, la Policía Municipal y la Policía Foral.

Hacia las 19:00 horas,  se ha dado por extinguido el incendio en el edificio que ha sido desalojado

