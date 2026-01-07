SUTEA
Iruñeko Jaso ikastolaren eraikin zaharra hustu dute, sute baten ondorioz

Etxerik gabeko hainbat pertsonak erabiltzen zuten eraikina. Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez, ez da inor zauritu.

Iruñea, gaur arratsaldean.

EITB

Azken eguneratzea

Sutea piztu da gaur arratsaldean Iruñeko Jaso ikastolaren eraikin zaharrean, eta, ondorioz, hustu egin behar izan dute

Etxerik gabeko hainbat pertsonak erabiltzen duten eraikina, batez ere, gaua igarotzeko. Nafarroako Gobernuak baieztatu duenez, ez da inor zauritu. 

Sutea 17:00ak aldera piztu da Arostegi etorbidean dagoen eraikinaren laugarren solairuan.  Cordovillako suhiltzaileak, Osasunbideako anbulantzia bat, Udaltzaingoa eta Foruzaingoa bertaratu dira.

19:00ak aldera lortu dute sutea erabat itzaltzea. 

 

 

