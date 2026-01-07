Iruñeko Jaso ikastolaren eraikin zaharra hustu dute, sute baten ondorioz
Etxerik gabeko hainbat pertsonak erabiltzen zuten eraikina. Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez, ez da inor zauritu.
Sutea piztu da gaur arratsaldean Iruñeko Jaso ikastolaren eraikin zaharrean, eta, ondorioz, hustu egin behar izan dute.
Etxerik gabeko hainbat pertsonak erabiltzen duten eraikina, batez ere, gaua igarotzeko. Nafarroako Gobernuak baieztatu duenez, ez da inor zauritu.
Sutea 17:00ak aldera piztu da Arostegi etorbidean dagoen eraikinaren laugarren solairuan. Cordovillako suhiltzaileak, Osasunbideako anbulantzia bat, Udaltzaingoa eta Foruzaingoa bertaratu dira.
19:00ak aldera lortu dute sutea erabat itzaltzea.
