90 vehículos y 215 personas identificadas en una posible carrera ilegal en Vitoria-Gasteiz
La Ertzaintza y la Policía Local de Vitoria-Gasteiz identificaron la pasada noche a casi un centenar de vehículos y a 215 personas que al parecer iban a participar o asistir a una carrera ilegal en el polígono industrial de Gamarra.
En torno a las 23:00 horas de este sábado ambos cuerpos policiales organizaron un dispositivo para la prevención de concentración de coches y de posibles carreras ilegales, según han informado fuentes del Ayuntamiento de la capital alavesa.
En este operativo se identificó por parte de la Policía Local un total de 58 vehículos, así como a sus respectivos conductores y a algunos de los copilotos, mientras que la Ertzaintza identificó después a más personas y más vehículos.
Además, los agentes de la guardia urbana de Vitoria-Gasteiz tramitaron cinco denuncias por reformas llevadas a cabo en los vehículos en contra de la normativa y retiraron un vehículo por deficiencias técnicas para circular.
