polígono industrial de Gamarra
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

90 vehículos y 215 personas identificadas en una posible carrera ilegal en Vitoria-Gasteiz

En torno a las 23:00 horas de este sábado La Policía Local y la Ertzaintza organizaron un dispositivo para la prevención de concentración de coches y de posibles carreras ilegales, según han informado fuentes del Ayuntamiento de la capital alavesa.
Euskaraz irakurri: 90 ibilgailu eta 215 pertsona identifikatu dira Gasteizen legez kanpoko lasterketa batean
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza y la Policía Local de Vitoria-Gasteiz identificaron la pasada noche a casi un centenar de vehículos y a 215 personas que al parecer iban a participar o asistir a una carrera ilegal en el polígono industrial de Gamarra.

En torno a las 23:00 horas de este sábado ambos cuerpos policiales organizaron un dispositivo para la prevención de concentración de coches y de posibles carreras ilegales, según han informado fuentes del Ayuntamiento de la capital alavesa.

En este operativo se identificó por parte de la Policía Local un total de 58 vehículos, así como a sus respectivos conductores y a algunos de los copilotos, mientras que la Ertzaintza identificó después a más personas y más vehículos.

Además, los agentes de la guardia urbana de Vitoria-Gasteiz tramitaron cinco denuncias por reformas llevadas a cabo en los vehículos en contra de la normativa y retiraron un vehículo por deficiencias técnicas para circular. 

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X