90 ibilgailu eta 215 pertsona identifikatu dituzte Gasteizen legez kanpoko lasterketa batean

Larunbat honetan, 23:00ak aldera, Udaltzaingoak eta Ertzaintzak kontrol bat antolatu dute legez kanpoko auto-lasterketa bat atzemateko, Gasteizko Udaleko iturriek jakitera eman dutenez.

EITB

Ertzaintzak eta Gasteizko Udaltzaingoak ia 100 ibilgailu eta 215 pertsona identifikatu dituzte bart, Gamarrako industrialdean, legez kanpoko auto-lasterketa batean parte hartzeagatik.

23:00ak aldera, kontrol bat antolatu dute legez kanpoko lasterketak atzemateko, Gasteizko Udaleko iturriek jakitera eman dutenez.

Kontrol horretan, Udaltzaingoak 58 ibilgailu identifikatu ditu, bai eta horien gidariak eta kopilotu batzuk ere; Ertzaintzak lagun eta ibilgailu gehiago identifikatu ditu geroago.

Gainera, Gasteizko udaltzainek bost salaketa tramitatu dituzte ibilgailuetan araudiaren aurkako moldaketak egiteagatik, eta ibilgailu bat geldiarazi dute akats teknikoak zituelako.

