Ingresan en prisión tres personas detenidas en San Sebastián con un kilo de cocaína

Uno de ellas viajó desde Brasil hasta la capital guipuzcoana con cápsulas de cocaína en el estómago.
ertzaintza droga donostia
Foto: Ertzaintza
Euskaraz irakurri: Kilo bat kokainarekin atxilotutako hiru pertsona espetxeratu dituzte Donostian
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián a tres hombres de entre 19 y 39 años, por un delito contra la salud pública. Uno de ellos viajó desde Brasil, con un kilo de cocaína aproximadamente, parte de ella ingerida en cápsulas, por lo que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario para poder expulsar la sustancia. Los tres arrestados, tras ser puestos a disposición judicial, han ingresado en prisión este lunes.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, alrededor de la 01:30 de la madrugada del pasado viernes, agentes de la Ertzaintza observaron la presencia de dos individuos manipulando una maleta en las cercanías de la estación de autobuses de San Sebastián.

La actitud de los dos hombres despertó las sospechas de los agentes, por lo que les identificaron y registraron la maleta. En su interior localizaron cerca de un kilo de cocaína repartida en diferentes envases. Junto a la maleta, había una mochila con documentación a nombre de otra persona que, después, fue localizada en la estación de autobuses.

Uno de los sospechosos se encontraba indispuesto, con la cara pálida y dolor estomacal. Había ingerido una decena de cápsulas con cocaína que no había podido expulsar, motivo por lo que fue trasladado a un centro sanitario para su extracción.

Comunidad Autonóma Vasca Drogas Donostia-San Sebastián Sociedad

