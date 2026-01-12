Problemas técnicos
Metro Bilbao resuelve la incidencia entre Santutxu y Basarrate, y va paliando los retrasos

Problemas técnicos entre Santutxu y Basarrate han provocado retrasos generalizados y alteraciones en el servicio de la Línea 1.

Agencias | EITB

Última actualización

Metro Bilbao ha resuelto pasadas las tres y media de la tarde los problemas técnicos en la vía entre Santutxu y Basarrate, por lo que se restablece el servicio habitual. Los retrasos se irán paliando paulatinamente, según han informado fuentes del Metropolitano.

Durante la incidencia, los trenes de Línea 1 que vienen de la Margen Derecha han dado la vuelta en San Ignacio, mientras que los trenes de Línea 2 han mantenido su recorrido íntegro entre Kabiezes y Basauri, generándose retrasos en toda la red.

Metro Bilbao Bilbao Sociedad

