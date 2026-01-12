Un herido y largas retenciones en el corredor del Txorierri, a la altura de Lezama, tras una colisión múltiple

Tres vehículos han colisionado esta mañana en el entorno del corredor del Txorierri, concretamente en la BI-30, a la altura a la altura de Lezama (Bizkaia), en dirección Barakaldo.

El accidente, ocurrido a las 08:20 horas, se ha saldado con una persona herida y ha generado retenciones, según ha informado el Departamento de Seguridad.



Pasadas las 09.30 horas, en el lugar se registraban dos kilómetros de retenciones por el suceso, mientras se está trabajando en la retirada de los vehículos de la carretera.



Como consecuencia del accidente, una persona ha resultado herida y ha sido atendida en el lugar.