Pertsona bat zauritu da eta ilarak sortu dira Txorierriko igarobidearen inguruan, Lezama parean, istripu bat dela eta

Ezbeharra 08:20an gertatu da, BI-30 errepidean, Barakaldoko noranzkoan.

EITB

Hiru ibilgailuk talka egin dute gaur goizean Txorierriko igarobidearen inguruan, BI-30 errepidean, Lezama parean (Bizkaia) eta Barakaldorako noranzkoan.

Ezbeharra 08:20an gertatu da, eta pertsona bat zauritu da. Ondorioz, pilaketak sortu dira, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

09:30 zirenean, bi kilometroko zeuden, baina garabiak ibilgailuak errepidetik kentzeko lanetan ziren jada.

Pertsona bat zauritu da eta bertan artatu dute. 

