El Gobierno Vasco ayuda con 8,4 millones de euros a víctimas de violencia de género desde 2022
El Gobierno Vasco ha destinado entre 2022 y 2025 aproximadamente 8,4 millones de euros en ayudas económicas para víctimas de la violencia de género para que puedan independizarse de los agresores y retomar un proyecto de vida autónomo.
Se trata de un programa que gestiona el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico que concede una ayuda económica de pago único, destinada a apoyar a las mujeres que han sufrido violencia de género en el proceso de independizarse del agresor y retomar un proyecto de vida autónomo, contribuyendo a afrontar necesidades como cambios de vivienda, fianzas de alquiler o deudas vinculadas a la situación de violencia.
Hoy, martes, el Consejo de Gobierno ha aprobado la orden por la que se establece el procedimiento de concesión y de pago de estas ayudas para 2026.
Según los datos aportados por el Gobierno Vasco, en 2022 se concedieron 255 ayudas por un importe de casi 1,6 millones; en 2023 385 con un gasto de 2,3 millones, y en 2024 un total de 364 con un presupuesto de 2,2 millones.
En 2025 se otorgaron 267 ayudas por un importe de 1,6 millones entre el 1 de enero y el 31 de octubre, un presupuesto que se ha previsto ampliar en otros 681 000 euros para las solicitudes aprobadas hasta el final de año.
La consejera ha recordado que su departamento tiene disponible otro tipo de ayudas económicas para hijos e hijas de víctimas mortales de la violencia machista. Se han otorgado hasta la fecha seis por un total de 94 560 euros.
