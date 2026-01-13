Eusko Jaurlaritzak 8,4 milioi euro bideratu ditu indarkeria matxistaren biktimak laguntzeko 2022tik
Ordainketa bakarreko dirulaguntza da, erasotzailearengandik independizatzeko eta bizitza autonomo bati ekiteko prozesuan indarkeria jasan duten emakumeei laguntzera bideratua.
Eusko Jaurlaritzak 8,4 milioi euro inguru bideratu ditu indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei laguntzeko 2022. urteaz geroztik.
Erasotzailearengandik independizatzeko ordainketa bakarreko dirulaguntza da, besteak beste, etxebizitza aldaketei, alokairu fidantzei edota indarkeria egoerarekin lotutako zorrei aurre egin ahal izateko.
Gaurko gobernu bileran, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei dagokien 2026ko dirulaguntzak emateko prozedura onartu du Jaurlaritzak.
Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailburuak emandako datuen arabera, 2022an 255 laguntza eman ziren (ia 1,6 milioi euro), 2023an 385 (2,3 milioi) eta 2024an, berriz, 364 (2,2 milioi).
2025an, berriz, laguntza eskarietara 2,2 milioi euro bideratuko dira.
Bestalde, indarkeria matxistaren ondorioz umezurtzak diren seme-alabei bideratutako sei laguntza eman dira 2024an dekretua onartu zenetik (guztira, 94.650 euro).
Zure interesekoa izan daiteke
Guztira 4.630 neska-mutilek parte hartuko dute Donostiako Haur Danborradan, 45 konpainiatan banatuta
Intxaurrondo Haur Danborradako haurrak izango dira aurtengoan haurren danborradako karguak gorpuzteko arduradun. Gainera, Bidebietako Herri Ametsa Ikastolak 50. danborrada izango du arutengoa.
'Deepfake'ak, irudi nahiz ahots manipulatuak, ohorearen aurkako delitutzat jo ditu Espainiako Gobernuak
Ohorerako eta norberaren intimitaterako eskubidearen lege-aurreproiektuak delitutzat hartuko du Adimen Artifizialaren bidez baimenik gabe manipulatutako irudiak edo ahotsak erabiltzea eta zabaltzea. Espainiako Justizia Ministerioak eta Gazteria eta Haur Ministerioak bultzatutako araua da.
Bi paziente onkologiko hil dira Burgosko Ospitalean, tratamenduaren prestaketan izandako akats batengatik
Akatsak beste bi egin die kalte, eta horietako bat zainketa intentsiboetako unitatean ospitaleratuta dago. Eguberriko jaietan izan ziren gertakariak, sendagai baten dosi bat prestatzen izandako akats baten ondorioz. Gaztela eta Leongo Osasun Sailak (Sacyl) adierazi du giza akatsa izan dela, eta bere gain hartu du erantzukizuna.
Ia 20.000 pertsona bizi dira depresioarekin Euskadin, 3.434 kasu diagnostikatu dira 2025ean
Osakidetzak sintomak ezagutzearen garrantzia azpimarratu du, eta laguntza eskatzearena, sintoma horiek denboran luzatzen badira. Euskal gizarteari gogorarazi dio Osakidetzaren osasun mentaleko sarean "behar dutenei laguntza emateko konpromisoa" duten 1.600 profesional daudela lanean.
Julio Iglesiasen etxeko langile ohiek sexu-erasoak eta irain fisikoak leporatu dizkiote abeslariari
2021ean izandako sexu-abusuak, zaplaztekoak, ukituak, irainak eta umiliazioak salatu dituzte langile ohiek, artista espainiarrak 77 urte zituenean, etengabeko beldur eta jazarpen giro batean, elDiario.es kazetak argitaratutakoaren arabera.
Euskara Europan ofizialtzeko lanek aurrera jarraitzen dutela ziurtatu du Albaresek
Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak ez du eperik jarri nahi, baina ziur dago estatu kide guztiek euskara, katalana eta galiziera Europako erakundeetan hizkuntza ofizial gisa onartzea babestuko dutela.
Gas leherketa gertatu eta urtebetera, Noaingo dozena bat familiak etxera itzuli ezinik jarraitzen dute
Urtebete geroago, Poliziaren ikerketak zabalik jarraitzen du. Bi gas leherketaren ondorioz, bederatzi pertsona zauritu ziren, horietako bi larri, eta hainbat etxebizitza suntsitu. Leherketak gehien kaltetu zituen dozena bat etxebizitzak berreraikitzeko lanek aurrera jarraitzen dute, eta bizilagun horiek etxera itzuli ezinik segitzen dute.
Mugaziklo bizikleta-proiektuak 26 kilometro sortuko ditu Nafarroa, Gipuzkoa eta Akitania Berriaren artean
Mugaz gaindiko lankidetza proiektuak mugikortasun iraunkorra sustatzea du helburu, eta 2029ra arte garatuko da. Aurreikusitako 26 kilometro horietatik lehen zatia Nafarroak garatuko du, Tafalla eta Erriberri artean, eta Gipuzkoak, berriz, bizikleta eta oinezkoentzako bidea egingo du Errenteria eta Irun artean.
Donostia International Physics Centerreko laborategi kuantiko berriko zuzendaria urteko zientzialari izendatu dute, Austrian
Francesca Ferlaino 2025. urteko zientzialaria izendatu du Austriako Zientzia eta Hezkuntza Kazetarien Elkarteak, eta bere "ikerketa-lana eta komunikaziorako pasioa" goraipatu ditu.