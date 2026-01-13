DIRULAGUNTZAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak 8,4 milioi euro bideratu ditu indarkeria matxistaren biktimak laguntzeko 2022tik

Ordainketa bakarreko dirulaguntza da, erasotzailearengandik independizatzeko eta bizitza autonomo bati ekiteko prozesuan indarkeria jasan duten emakumeei laguntzera bideratua.

VIOLENCIA MACHISTA INDARKERIA MATXISTA PROTESTA BILBAO EFE
Indarkeria matxistaren aurkako protesta Bilbon. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak 8,4 milioi euro inguru bideratu ditu indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei laguntzeko 2022. urteaz geroztik. 

Erasotzailearengandik independizatzeko ordainketa bakarreko dirulaguntza da, besteak beste, etxebizitza aldaketei, alokairu fidantzei edota indarkeria egoerarekin lotutako zorrei aurre egin ahal izateko. 

Gaurko gobernu bileran, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei dagokien 2026ko dirulaguntzak emateko prozedura onartu du Jaurlaritzak

Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailburuak emandako datuen arabera, 2022an 255 laguntza eman ziren (ia 1,6 milioi euro), 2023an 385 (2,3 milioi) eta 2024an, berriz, 364 (2,2 milioi). 

2025an, berriz, laguntza eskarietara 2,2 milioi euro bideratuko dira.

Bestalde, indarkeria matxistaren ondorioz umezurtzak diren seme-alabei bideratutako sei laguntza eman dira 2024an dekretua onartu zenetik (guztira, 94.650 euro). 

Indarkeria matxistaren biktimak Dirulaguntzak 2025 Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X