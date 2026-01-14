La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos
La Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada.
Según han informado fuentes de la Fiscalía, este miércoles han procedido a abrir diligencias de investigación preprocesales, después de que el centro hospitalario admitiera que un fallo humano había derivado en la muerte de dos pacientes y afectado a tres más que se encuentran bajo vigilancia.
El hospital aseguró que se trató de un fallo humano, que la gerencia hospitalaria asume como propio del hospital, sin señalar a nadie de la plantilla como responsable. Indicaron, además, que en cuanto tuvieron conocimiento de la situación, se abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, y que se revisaron los protocolos de actuación para que evitar más riesgos y minimizar las posibilidades de errores humanos.
