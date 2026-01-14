Osasuna
Burgoseko bi paziente onkologikoren heriotzari buruzko ikerketa abiatu du Fiskaltzak

Asteazken honetan, prozesatu aurreko ikerketa-eginbideak abiarazi dituzte, ospitaleak onartu ostean giza akats baten ondorioz bi paziente hil eta zaintzapean dauden hiruri kalteak eragin zitzaizkiela.

Hospital Universitario de Burgos. Foto: Wikipedia
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Burgosko Fiskaltzak ikerketa bat abiarazi du Burgosko Unibertsitate Ospitalean (HUBU) bi paziente onkologikoren heriotza argitzeko; izan ere, sendagaia prestatzean egindako akats baten ondorioz, pautatutakoa baino sei aldiz dosi handiagoa jaso zuten.

Fiskaltzako iturriek jakitera eman dutenez, asteazken honetan ikerketa preprozesalak hasi dituzte, ospitaleak onartu duelako giza akats baten ondorioz bi paziente hil direla eta zaintzapean dauden beste hiruri kalteak eragin zaizkiela.

Ospitaleak ziurtatu zuen giza akats bat izan zela, ospitaleko gerentziak zentroaren berezko akats gisa hartzen duena, plantillako inor arduradun gisa seinalatu gabe. Adierazi zuten, gainera, egoeraren berri izan bezain laster, barne ikerketa bat ireki zela gertatutakoa argitzeko, eta jarduera protokoloak berrikusi zirela arrisku gehiago saihesteko eta giza akatsak minimizatzeko.

Bi paziente onkologiko hil dira Burgosko Ospitalean, tratamendu baten prestakinak huts egin duelako
