Bi paziente onkologiko hil dira Burgosko Ospitalean, tratamenduaren prestaketan izandako akats batengatik

Akatsak beste bi gaixori ere eragin die, horietako bat zainketa intentsiboetako unitatean ospitaleratuta dagoela. Eguberriko jaietan izan ziren gertakariak, sendagai baten dosiaren prestaketan izandako akats baten ondorioz. Gaztela eta Leongo Osasun Sailak (Sacyl) adierazi du giza akatsa izan dela, eta bere gain hartu du erantzukizuna.

Burgosko Unibertsitate Ospitalearen irudia. Argazkia: Wikipedia
EITB

Azken eguneratzea

Burgosko Unibertsitate Ospitaleko (HUBU) bi paziente onkologiko hil dira tratamendu baten prestaketan izandako akats baten ondorioz. Beste hiru gaixori ere eragin die akatsak. Horietako bat zainketa intentsiboetako unitatean dago. Ospitaleko iturriek EFEri baieztatu diotenez, giza akats bat izan da, eta Gaztela eta Leongo Osasun Sailak (Sacyl) bere gain hartu du erantzukizuna.

Gertakariak Eguberri jaietan izan ziren, eta sendagai baten prestaketan izandako akats baten ondorioz; zehazki, paziente kopuru jakin batentzako dosi baten prestaketan. Beraz, ez dago arriskurik beste batzuentzat, berretsi dute ospitaletik.

Ziurtatu dutenez, giza akats bat izan da, ospitaleko gerentziak ospitaleari dagokiona bezala hartzen duena, plantillako inor arduradun gisa aipatu gabe, eta guztira bost pazienteri eragin die: bi hil dira, beste bat ZIUn dago, gela bat solairuan eta bosgarrenari alta eman diote.

Burgosko ospitaletik adierazi dutenez, egoeraren berri izan bezain laster, barne-ikerketa bat abiatu zuten gertatutakoa argitzeko, eta jarduera-protokoloak berrikusi dira, arrisku gehiagorik egon ez dadin eta giza akatsen aukerak gutxitu daitezen.

Era berean, uneoro familiekin eta pazienteekin harremanetan egon direla eta haiekin gardenak izan direla adierazi dute, informazioa eta beharrezko azalpenak eman dizkietelako, eta zentroko baliabideak eta zerbitzu juridikoak haien esku jarri dituztelako. 

