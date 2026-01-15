AEROPUERTO
Las fuertes rachas de viento obligan a desviar cuatro vuelos con destino Bilbao

El viento está soplando este jueves con fuerza en Bizkaia, donde se han superado los 100 kilómetros por hora en varios puntos del territorio .
Cuatro vuelos con destino Bilbao han tenido que ser desviados a otros aeropuertos como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en la CAV, que les han impedido tomar tierra. 

Según ha Aena, el avión procedente de Múnich, que tenía previsto aterrizar a las 10:50 horas en Loiu, ha tenido que regresar a su punto de origen.

A las 12:20 horas, ha sido desviado a Vitoria un vuelo procedente de Londres y, posteriormente, también al aeropuerto vitoriano otro procedente de Tenerife con llegada prevista a Bilbao a las 13:50 horas.

Por último, el vuelo de Barcelona que preveía tomar tierra en el aeródromo bilbaíno a las 13:40 horas, se ha visto obligado a regresar al aeropuerto de origen.

Aviso amarillo

El viento está soplando este jueves con fuerza en Bizkaia, donde se han superado los 100 kilómetros por hora en varios puntos del territorio y donde la racha más intensa se ha localizado en La Garbea, en Balmaseda, con 114,7 km/h.

El Departamento de Seguridad del Gobierno  Vasco mantiene activado hasta las 15:00 horas un aviso amarillo por viento del sur-suroeste ante la previsión de que las rachas superaran los 100 km/h en áreas expuestas de Bizkaia, especialmente en zonas de montaña del oeste. En áreas más protegidas de este territorio se esperaban rachas de más de 80 km/h.

Las previsiones se han cumplido y a lo largo de la mañana se han superado los 100 km/h en puntos como el monte La Garbea, donde se ha registrado la racha máxima con 114,7 km/h.

Además, en la estación meteorológica de Matxitxako se han alcanzado los 113,3 km/h, en Punta Galea los 110,4, en La Cerroja y Arboleda los 108, los 107 en Orduña y en Oiz los 104,4 Km/h. 

