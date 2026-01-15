Las fuertes rachas de viento obligan a desviar cuatro vuelos con destino Bilbao
Cuatro vuelos con destino Bilbao han tenido que ser desviados a otros aeropuertos como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en la CAV, que les han impedido tomar tierra.
Según ha Aena, el avión procedente de Múnich, que tenía previsto aterrizar a las 10:50 horas en Loiu, ha tenido que regresar a su punto de origen.
A las 12:20 horas, ha sido desviado a Vitoria un vuelo procedente de Londres y, posteriormente, también al aeropuerto vitoriano otro procedente de Tenerife con llegada prevista a Bilbao a las 13:50 horas.
Por último, el vuelo de Barcelona que preveía tomar tierra en el aeródromo bilbaíno a las 13:40 horas, se ha visto obligado a regresar al aeropuerto de origen.
Aviso amarillo
El viento está soplando este jueves con fuerza en Bizkaia, donde se han superado los 100 kilómetros por hora en varios puntos del territorio y donde la racha más intensa se ha localizado en La Garbea, en Balmaseda, con 114,7 km/h.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantiene activado hasta las 15:00 horas un aviso amarillo por viento del sur-suroeste ante la previsión de que las rachas superaran los 100 km/h en áreas expuestas de Bizkaia, especialmente en zonas de montaña del oeste. En áreas más protegidas de este territorio se esperaban rachas de más de 80 km/h.
Las previsiones se han cumplido y a lo largo de la mañana se han superado los 100 km/h en puntos como el monte La Garbea, donde se ha registrado la racha máxima con 114,7 km/h.
Además, en la estación meteorológica de Matxitxako se han alcanzado los 113,3 km/h, en Punta Galea los 110,4, en La Cerroja y Arboleda los 108, los 107 en Orduña y en Oiz los 104,4 Km/h.
¿Qué pasó con el palacete Irurak Bat de Getxo?
La empresa encargada de construir 12 viviendas en el solar del edificio tenía licencia para restaurarlo, manteniendo sus fachadas originales, que contaban con un grado de protección especial local. Sin embargo, las derribó sin el consentimiento del Ayuntamiento de Getxo.
Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, preparado para la fiesta
El tenor donostiarra Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro de este año y cantará la Marcha de San Sebastián en la izada, junto al Orfeón Donostiarra, en la Plaza de la Constitución. Disfrutará del momento con familia y amigos.
La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos
Este miércoles han procedido a abrir diligencias de investigación preprocesales, después de que el centro hospitalario admitiera que un fallo humano había derivado en la muerte de dos pacientes y afectado a tres más que se encuentran bajo vigilancia.
¡Comienza la temporada del txotx en Gipuzkoa!
Este año la selección vasca de pelota ha abierto el primer barril de sidra en la sidrería Petritegi de Astigarraga. En total se han producido 10 millones de litros de sidra, de los cuales 3,1 millones son Euskal Sagardoa, elaborada con manzana autóctona. Celebran la buena cosecha.
El TS ratifica la prisión permanente revisable al acusado del crimen de Aizarnazabal
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado, quien fue declarado culpable de un delito de asesinato hiperagravado.
Condenado un hombre a once años de prisión por un intento de asesinato en Zizur Mayor que dejó a la víctima parapléjica
El procesado, natural de Pamplona, diagnosticado de un trastorno psíquico, deberá indemnizar a la víctima con 3 millones de euros. En prisión provisional desde el día de los hechos, no podrá comunicarse ni acercarse al perjudicado a menos de 200 metros durante 20 años y, además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 10 años.
En marcha el sistema de reservas de parking para autobuses organizados durante la temporada del txotx en Hernani
El nuevo sistema, que busca "mejorar la gestión" de la temporada, será gratuito los tres primeros sábados (24 y 31 de enero y 7 de febrero), aunque será obligatorio hacer la reserva. Los autobuses privados deberán abonar una tasa de 60 euros (de 9 a 34 plazas) y 100 euros (más de 35 plazas).
Archivada la denuncia por agresión sexual en el entorno de la carpa universitaria de Pamplona
La agresión ocurrió la noche del 23 de octubre cerca de la 'carpa universitaria' de Pamplona, donde una joven fue víctima de una violación y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra. Se detuvo y encarceló a cuatro hombres presuntamente implicados pero, tras comprobar que las pruebas de ADN no coincidían con su perfil genético, la jueza dejó en libertad a los cuatro encarcelados.
El año 2025 fue el tercero más cálido y el promedio desde 2023 supera el umbral de 1,5 °C
La temperatura media mundial en 2025 fue de 14,97 °C, 0,59 °C por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020. Para Europa 2025 fue también el tercer año más cálido, con una temperatura media de 10,41 °C, 0,30 °C por debajo del récord de 2024 y 1,17 °C por encima de la media.