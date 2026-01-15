AIREPORTUA
Bilbon lur hartzekoak ziren lau hegaldi desbideratu dituzte, haize ufaden ondorioz

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du, 100 km/h-tik gorako haize-boladak daudelako Bizkaiko haizeguneetan, mendebaldeko mendiguneetan bereziki. 

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Aireportuan lur hartzekoak ziren lau hegaldi desbideratu dituzte gaur, haizeteen ondorioz. Orduko 100 kilometrotik gorako haize ufadak izan dira EAEko hainbat lekutan, bereziki Bizkaian

Aenak zabaldutako datuen arabera, Munichetik Bilborako bidea egiten ari zen hegazkin batek, buelta hartu behar izan du, eta, atzera berriz, abiapuntura itzuli da. 10:50ean lurreratu behar zuen Loiun. 

Bestalde, Londres- Bilbo (12:20) eta Tenerife-Bilbo (13:50) hegaldiak Gasteizko aireportura bideratu dituzte.

Azkenik, Bartzelonatik Bilbora (13:40) zetorren hegazkinak ere, haizearen ondorioz, buelta hartu eta Bartzelonara itzuli behar izan du. 

Abisu horia

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du, 100 km/h-tik gorako haize-boladak daudelako Bizkaiko haizeguneetan, mendebaldeko mendiguneetan bereziki. 

Haizegune ez diren tokietan, 80 km/h-tik gorako haize-ufadak espero dira. 

Araban eta Gipuzkoan ere 80-100 km/h-ko boladak daude aurreikusita haizeguneetan.  

Orduek aurrera egin ahala, ordea, lainotzera egingo du eta zenbait tokitan euria ere egingo du. Hego-mendebaldeko haizeak zakar joko du, harik eta gauean indarra galtzen duen arte. Tenperatura maximoak, berriz, jaitsi egingo dira. 

