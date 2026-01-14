Abisu horia ezarri dute ostegunerako Bizkaian, 100 km/h-tik gorako haize boladengatik
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du 06:00etatik 15:00ak arte. Araban eta Gipuzkoan, berriz, 80-100 km/h arteko haize-ufadak egingo ditu.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du ostegun honetan, 100 km/h-tik gorako haize-boladak izango direlako Bizkaiko haizeguneetan, mendebaldeko mendiguneetan bereziki.
Hori dela eta, 06:00etatik 15:00ak arte abisu horia aktibatuko dute Bizkaian.
Haizegune ez diren tokietan, 80 km/h-tik gorako haize-ufadak egingo ditu.
Haizeak Bizkaian gogor joko du, baina Araban eta Gipuzkoan ere 80-100 km/h-ko boladak izango dira haizeguneetan.
Bihar eguna eguzkitsu hasiko da, zenbait tokitan lainoak agertuko diren arren. Orduek aurrera egin ahala, ordea, lainotzera egingo du eta zenbait tokitan euria ere egingo du. Hego-mendebaldeko haizeak zakar joko du, harik eta gauean indarra galtzen duen arte. Tenperatura maximoak, berriz, jaitsi egingo dira.
