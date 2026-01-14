EGURALDIA

Abisu horia ezarri dute ostegunerako Bizkaian, 100 km/h-tik gorako haize boladengatik

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du 06:00etatik 15:00ak arte. Araban eta Gipuzkoan, berriz, 80-100 km/h arteko haize-ufadak egingo ditu. 

El mar golpea el muro de contención del puerto viejo en Getxo, Bizkaia. Las estaciones de Matxitxako, en Bermeo (Bizkaia), y de la isla de Santa Clara, en San Sebastián, han registrado durante esta madrugada y primeras horas de la mañana las rachas de viento más intensas en Euskadi, con 125,6 y 105,5 kilómetros por hora, respectivamente.
Getxo. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du ostegun honetan100 km/h-tik gorako haize-boladak izango direlako Bizkaiko haizeguneetan, mendebaldeko mendiguneetan bereziki. 

Hori dela eta, 06:00etatik 15:00ak arte abisu horia aktibatuko dute Bizkaian.

Haizegune ez diren tokietan, 80 km/h-tik gorako haize-ufadak egingo ditu. 

Haizeak Bizkaian gogor joko du, baina Araban eta Gipuzkoan ere 80-100 km/h-ko boladak izango dira haizeguneetan.  

Bihar eguna eguzkitsu hasiko da, zenbait tokitan lainoak agertuko diren arren. Orduek aurrera egin ahala, ordea, lainotzera egingo du eta zenbait tokitan euria ere egingo du. Hego-mendebaldeko haizeak zakar joko du, harik eta gauean indarra galtzen duen arte. Tenperatura maximoak, berriz, jaitsi egingo dira. 

Bizkaia Eguneko Titularrak Eguraldia Alerta Meteorologikoak

