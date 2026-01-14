Aviso amarillo para este jueves en Bizkaia por rachas de viento que podrían superar los 100 km/h
Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará el aviso amarillo entre las 06:00 y las 15:00 horas. También el viento afectará a Gipuzkoa y al oeste de Álava, con rachas de entre 80 y 100 km/h en zonas expuestas.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para este jueves el aviso amarillo por rachas de viento del sur-suroeste que podrían superar los 100 kilómetros por hora en áreas expuestas de Bizkaia, especialmente en zonas de montaña del oeste.
Bizkaia será el territorio en el que el viento será más intenso, por lo que el Departamento de Seguridad activará el aviso amarillo entre las 06:00 y las 15:00 horas.
En zonas no expuestas de Bizkaia es posible que se originen rachas de más de 80 km/h.
También el viento afectará a Gipuzkoa y al oeste de Álava, con rachas de entre 80 y 100 km/h por hora de velocidad en zonas expuestas.
Mañana, jueves, el día arrancara con un tiempo soleado. Con el paso de las horas las nubes irán en aumento, y podría llover de manera ocasional por el paso de un frente. El viento del suroeste será intenso durante gran parte del día aunque perderá fuerza por la noche. Las temperaturas descenderán ligeramente.
