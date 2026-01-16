La AP-8 en Mendaro, sentido Bilbao, permanecerá cerrada desde hoy hasta el sábado por la tarde

La tala de árboles con peligro de caída obliga a poner un bypass en la autopista AP-8 en Mendaro (Gipuzkoa), en sentido Bilbao, entre hoy y mañana, sábado.

La agencia guipuzcoana de infraestructuras Bidegi ha pedido "conducir con precaución y prestar atención a las señales que se colocarán".

Según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa en un comunicado, hoy, viernes, a partir de las 22:00 horas, hasta el sábado a las 17:00, se instalará un bypass para talar árboles con peligro de caída en sentido Bilbao.