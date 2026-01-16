La final de la Copa África se vivirá con pasión en Bilbao
Las aficiones senegalesa y marroquí del barrio de San Francisco, las dos más numerosas, están muy ilusionadas con el partido del domingo. Casi todos tienen algún plan pensado. Pero sobre todo, esperan que se viva en un gran ambiente ya que son dos aficiones que se llevan muy bien.
Una mujer herida en un incendio en una vivienda en Bilbao
El suceso ha tenido lugar sobre las 19:15 horas en un inmueble situado en la calle San Adrián. La mujer herida ha sido trasladada al Hospital de Cruces tras saltar por la ventana al tratar de escapar de las llamas.
Detectado un foco de scrapie en un caserío con ovejas de Zestoa
Se trata de una enfermedad clasificada como una encefalopatía espongiforme transmisible (EET), que afecta a ovejas y a cabras. A diferencia de los casos de dermatosis nodular contagiosa, la normativa europea no exige el sacrificio total de la explotación ante un solo caso detectado.
SOS Deiak supo que había al menos 2 víctimas mortales de la dana a las 21:05 horas del 29-O
En los primeros momentos de las inundaciones, una mujer llamó desde Zegama (Gipuzkoa) para informar de que una amiga suya que trabajaba como cuidadora en Catarroja no había podido subir por las escaleras a una persona dependiente de la que se hacía cargo, y que ésta se había ahogado.
Euskadi obtiene 64,3 donantes de órganos por millón de población en 2025 y Navarra 88,2
Durante el pasado año, 144 ciudadanos y ciudadanas donaron sus órganos tras su fallecimiento en Euskadi. En Navarra lo hicieron 60 personas.
Un incendio calcina parte del tejado de un caserío en Bitoriano, en el concejo de Zuia
Un importante incendio ha destruido este viernes el tejado de un caserío en Bitoriano, una pequeña localidad del concejo de Zuia, en Álava. La planta superior del edificio, de más de 400 años de antigüedad, se ha visto afectada, pese a la rápida actuación de los bomberos. El incendio no ha dejado heridos.
La AP-8 en Mendaro, sentido Bilbao, permanecerá cerrada desde hoy hasta el sábado por la tarde
A partir de las 22:00 horas, habilitarán un 'bypass' para desviar el tráfico dirección Bilbao por el carril izquierdo del sentido Behobia.
Las JJ. GG. de Bizkaia y la Diputación piden que el Fuero Nuevo sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
La solicitud llega cuando se cumplen 500 años de la aprobación del Fuero Nuevo, ya que fue aprobado por las Juntas Generales de Bizkaia en 1526 y confirmado, posteriormente, por el emperador Carlos I en 1527.
Aumentan los ataques de lobo en el Valle de Carranza
Vecinas y vecinos del Valle de Carranza (Bizkaia) están en alerta ante el notable aumento de ataques producidos por lobos en las últimas semanas. EITB ha tenido acceso a unas imágenes que muestran las heridas ocasionadas recientemente, por al menos uno de ellos, a un burro en Cantabria. También se ha captado a un lobo en el municipio cántabro de Ramales de la Victoria, que limita con el Valle de Carranza. En concreto, este ejemplar ha sido grabado en el monte Ancillo. Los daños que causan estos animales a los ganaderos de la zona se vienen repitiendo desde hace años, con gran cantidad de ovejas, potros y becerros muertos o heridos. A los sucesos ocurridos anteriormente, se les suman los ataques constantes de estas últimas semanas. Estos hechos han generado un conflicto entre agrupaciones animalistas, que defienden la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas, y ganaderos, que piden medidas concretas para combatir estos ataques, ya que tienen en el ganado su medio de vida.
Anulan la exigencia de perfiles lingüísticos para las limpiadoras de las residencias públicas de mayores de Gipuzkoa
En un comunicado, CCOO de Euskadi ha explicado que las trabajadoras aspirantes "llevaban décadas con contratos temporales en la residencia, sin opciones para estudiar euskera dentro de su horario laboral por ser personal interino". "Este personal, además, no tiene relación con la ciudadanía en el desempeño de sus tareas", ha añadido. Para el sindicato "los derechos lingüísticos y laborales son perfectamente compatibles respetando las proporcionalidades sociolingüísticas".