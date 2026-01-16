Una mujer herida en un incendio en una vivienda en Bilbao

Una mujer ha resultado herida en un incendio registrado este viernes en una vivienda en Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El suceso ha tenido lugar sobre las 19:15 horas en un inmueble situado en la calle San Adrián de la capital vizcaína.

La mujer herida ha sido trasladada al Hospital de Cruces tras saltar por la ventana al tratar de escapar de las llamas.

Dotaciones de bomberos que se han desplazado al lugar han sofocado el incendio.