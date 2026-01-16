INCENDIO
Una mujer herida en un incendio en una vivienda en Bilbao

El suceso ha tenido lugar sobre las 19:15 horas en un inmueble situado en la calle San Adrián. La mujer herida ha sido trasladada al Hospital de Cruces tras saltar por la ventana al tratar de escapar de las llamas.
Incendio en un inmueble situado en la calle San Adrián, en Bilbao. Fotos: EITB Media
Euskaraz irakurri: Emakume bat zauritu da Bilbon, etxebizitza batean sua piztuta
Una mujer ha resultado herida en un incendio registrado este viernes en una vivienda en Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El suceso ha tenido lugar sobre las 19:15 horas en un inmueble situado en la calle San Adrián de la capital vizcaína.

La mujer herida ha sido trasladada al Hospital de Cruces tras saltar por la ventana al tratar de escapar de las llamas.

Dotaciones de bomberos que se han desplazado al lugar han sofocado el incendio.

