11 personas intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Baiona

11 personas han tenido que ser atendidas este sábado por inhalación de humo tras un incendio declarado en una vivienda de Baiona (Lapurdi), seis de las cuales han sido trasladadas al hospital.

Las llamas se han originado a las 10:30 horas en un edificio de cuatro plantas en el norte de Baiona. Trasladados al lugar, los bomberos han desalojado el edificio (20 personas en total) y han logrado extinguir las llamas para el mediodía.

11 personas presentaban síntomas por inhalación de humo, por lo que han sido inmediatamente atendidas. Además, seis de ellas han tenido que ser trasladadas al Hospital de Baiona y a la clínica Belharra.