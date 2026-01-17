INCENDIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

11 personas intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Baiona

Las llamas se han originado sobre las 10:30 horas en un edificio de viviendas de cuatro plantas en el norte de Baiona. Seis personas han tenido que ser trasladadas al hospital. El fuego ha sido sofocado para mediodía. 

Euskaraz irakurri: 11 pertsona intoxikatu dira kea arnasteagatik Baionan piztu den sute batean
author image

EITB

Última actualización

11 personas han tenido que ser atendidas este sábado por inhalación de humo tras un incendio declarado en una vivienda de Baiona (Lapurdi), seis de las cuales han sido trasladadas al hospital

Las llamas se han originado a las 10:30 horas en un edificio de cuatro plantas en el norte de Baiona. Trasladados al lugar, los bomberos han desalojado el edificio (20 personas en total) y han logrado extinguir las llamas para el mediodía. 

11 personas presentaban síntomas por inhalación de humo, por lo que han sido inmediatamente atendidas. Además, seis de ellas han tenido que ser trasladadas al Hospital de Baiona y a la clínica Belharra. 

 

 

Incendios Baiona Iparralde Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X