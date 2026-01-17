SUTEA
11 pertsona intoxikatu dira kea arnastuta Baionan piztu den sute batean

Baiona iparraldeko lau solairuko etxebizitza batean piztu dira garrak, 10:30 aldera, eta eguerdirako itzali dute sutea. Sei pertsona ospitaleratu behar izan dituzte.

EITB

Azken eguneratzea

11 pertsona artatu dituzte gaur kea arnasteagatik Baionan (Lapurdi) etxebizitza batean sutea piztu ostean. Horietako sei ospitalera eraman dituzte. 

Garrak 10:30ean piztu dira Baiona iparraldeko lau solairuko etxebizitza eraikin batean. Suhiltzaileek jendez hustu dute eraikina, eta 20 lagun atera dituzte etxetik. Horietatik 11 ondoezik zeuden, kea arnastu baitute, eta sei Baionako erietxera eta Belharra klinikara eraman dituzte. 

Eguerdi aldera lortu dute sutea amatatzea. 

 

Suteak Baiona Iparralde Gizartea

