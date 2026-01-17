OPERACIÓN POLICIAL
Desmantelada una red dedicada a las estafas online con mascotas y que tenía aislado a un octogenario

18 personas han sido detenidas en Bizkaia dentro de la operación. Hay hasta 121 víctimas de estafa, algunas en Gipuzkoa y Álava.
Operación policial en Bizkaia. Foto: Guardia Civil
Euskaraz irakurri: Maskotekin online iruzurrak egiten zituen sare bat desegin dute, laurogei urte bakartuta zituena
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Magna-Vallis", ha detenido a 18 personas en Bizkaia y una en Burgos, e investigado a otras tres, por pertenecer a una organización criminal, dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet.

Tres miembros de la organización, que pertenecían a una misma familia, mantenían bajo control a un octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar obligándolo a ejercer mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.

Guardia Civil ha identificado hasta 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad, repartidas en numerosas provincias, entre las que están Gipuzkoa y Álava.

Los estafadores exigían a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos, vacunas, transporte, chip, jaula, etc, mediante abonos a través de bizum o transferencias bancarias.

Los agentes de la Guardia Civil detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, por lo que se procedió a bloquearlas judicialmente. Se calcula que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros.

Bizkaia Araba-Álava Gipuzkoa

